В ЗАТО Александровск продолжаются проверки готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года

276 школа города Гаджиево в этом году серьёзных изменений не претерпела. В рамках текущих ремонтов был побелён потолок в спортзале, покрашены стены в кабинетах. Основные же силы были брошены на ремонт сетей горячего водоснабжения. Школа хоть и 1965 года постройки, старается держать марку не только в плане комфорта, но и методик обучения и уровня образовательного оборудования.

Ирина Козинец, директор школы №276, г. Гаджиево: «Три кабинета цифровой образовательной среды нам предоставили. Благодаря этому наши учащиеся принимали активное участие в различных муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях. У нас хорошие достижения в этой области».

«Точку роста» - пространство, которое функционирует уже почти в каждой школе большого ЗАТО, здесь планируют открыть в 2023 году. Но это не главное, уверены педагоги. Конечно, инновационные технологии полезны, но важнее в ребёнке воспитывать человечность. Именно на такие программы и делается основной акцент в образовательных учреждениях. Особенно в дошкольных.

Возможно, в рамках программы реновации ЗАТО в будущем году удастся улучшить и спортивно-образовательное направление города морской доблести. Здесь хватает талантливых ребят: каратисты, гимнасты, лыжники. Для них нужно современное оборудование, и конечно, соответствующие места для тренировок. Источников финансирования для выполнения различного рода работ, подчеркивает руководство, много. Проблема, скорее всего, в количестве выделяемых на образование средств.

Галина Чебелева, начальник Управления образования ЗАТО Александровск: «Здесь, естественно, и внебюджетные средства учреждения, деньги, которые вошли в экономию самого учреждения, поэтому делается текущий ремонт. Деньги, который выделял местный бюджет, пошли на ремонтные работы».

А более масштабные, объёмные ремонты, требующие больших вложений, например, ремонты кровель, закупку нового технического оборудования, чаще всего предоставляет учреждениям ЗАТО областной и федеральный бюджеты в рамках различных грантовых программ.