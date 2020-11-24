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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.11.20 19:30

В ЗАТО Александровск продолжаются рейды по соблюдению предписаний регионального правительства

Рейды по соблюдению масочного режима в магазинах, аптеках и местах общественного питания в ЗАТО проводят едва ли не ежедневно. Для сотрудников этих организаций проверки стали привычными, закон есть закон: на кассирах и консультантах средства индивидуальной защиты, всегда в доступности антисептики.

Анатолий Буянов, начальник аварийно-спасательной службы ЗАТО Александровск: «Цель – не наказать население, а предотвратить. Люди должны носить маски, перчатки и обрабатывать руки антисептиком. Это касается общественных мест: магазинов, транспорта, аптек».

Однако среди посетителей находятся несогласные с ограничениями. Несмотря на предупреждения, крупными буквами указывающие на обязательное ношение масок, находятся александровцы, идущие против системы. Даже мягкие напоминания продавцов при входе не всегда могут вразумить нарушителей.

«Диссидентов» масочного режима ждут неприятности в виде штрафов. Их сумму определяет суд. Комиссия в большом ЗАТО в день фиксирует до 5-6 нарушений постановления правительства и составляет протоколы либо на покупателя, либо на  продавца, если последний наотрез отказался надеть маску».

Проверке подлежит и общественный транспорт, здесь особенно важно не забывать о маске, ведь в автобусе или маршрутке откровенно сложно соблюдать социальную дистанцию. При этом нарушителя контролёры или водитель вполне могут высадить, в случае отказа надеть средство защиты или вызвать представителей  правоохранительных органов.

 

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