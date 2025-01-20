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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.01.25 19:30

В ЗАТО Александровск прошёл II региональный конкурс для художников и музыкантов из городов и посёлков, входящих в Североморскую епархию Русской православной церкви

«Рождественская сказка» - конкурс, который объединяет не только музыкантов, но и художников городов, входящих в Североморскую епархию Русской православной Церкви. Проект растёт, уверены бессменные члены жюри, в числе которых протоиерей Сергий Мищенко, стоявший у истоков творческого состязания.

Валерия Радюкина пробует усмирить незнакомый инструмент: фортепиано поддаётся, но чувствуется как сложно даются определенные действия тонким пальчикам.

Через несколько минут воспитаннице Заозерской музыкальной школы предстоит куда более весомое испытание – выступить перед внимательными взорами и слухом членов жюри II регионального конкурса «Рождественская сказка». Впрочем, у Леры есть не только большой музыкальный опыт, но и внутренняя опора.

Валерия Радюкина, участница конкурса, Детская музыкальная школа, г. Заозерск: «Мне очень страшно выступать, но я наигрываю дома. И когда прихожу, стараюсь не волноваться. Мама говорит: «Сыграй от всей души. Не важно, какое место ты займешь, может, вообще не займешь. Главное, сыграй от души».

А вот Саше досталась одна из самых сложных задач – выйти на сцену первой. Флейта – инструмент прихотливый, уверена юная музыкант. Впрочем, с тех пор, как девочка начала его изучать, прошла всего пара лет, а флейтистка уже не раз достойно представляла школу на областных и даже международных конкурсах. Например, в декабре стала лауреатом I степени в Петрозаводске.

Александра Салдина, участница конкурса, г. Полярный: «Играю где-то два года, а флейту выбрала, потому что она красиво звучит».

«Рождественская сказка» - конкурс, который объединяет не только музыкантов, но и художников городов, входящих в Североморскую епархию Русской православной Церкви. Проект растёт, уверены бессменные члены жюри, в числе которых протоиерей Сергий Мищенко, стоявший у истоков творческого состязания. Поэтому в следующий раз для мастеров изобразительного искусства планируют расширить рамки и тематические, и географические, и возрастные.

Ольга Улиткина и протоиерей отец Сергий, члены жюри конкурса «Рождественская сказка», г. Полярный: «Наши педагоги проявили желание приняться участие. Поэтому мы обсудили с отцом Сергием и предложим нашим преподавателям - и художникам, и музыкантам. Основание – это наша школа искусств, Североморская епархия, но не будем закрывать ни от кого, мы открыты».

Учитывать также будут и актуальность темы для текущего года. Например, для художественных работ обязательно появится номинация «Защитник Отечества».

«Рождественская сказка» родилась в 2006 году и поначалу имела лишь статус школьного конкурса. Два года назад творческое состязание поддержало правительство региона, присвоив конкурсу областной уровень.

Анна Гришко, заместитель председателя комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Мурманской областной Думы: «Его ценность в том, что проходит уже много десятилетий и его поддерживает наша Епархия. И он добрый: проходит в период светлых рождественских праздников – атмосфера создаёт особый колорит, а ребята это чувствуют».

Добавляют атмосферу, конечно, сами исполнители: педагоги стараются выбирать для конкурса репертуар, который позволит сохранить очарование Рождества как можно дольше.

Екатерина Клипа, член жюри конкурса «Рождественская сказка», г. Мурманск: «В наше время привлечь учащихся школ к занятиям на музыкальных инструментах – это колоссальная заслуга и родителей, и преподавателей, и самих детей. Поэтому мы всячески поддерживаем их инициативу, любовь к инструменту. Мы лояльно настроены, но пусть не обижаются те, кто останется на уровне дипломантов или участников».

Впрочем, у тех, кто не смог в этом году вырваться вперед, непременно будет шанс стать лучшим исполнителем в следующем, ведь конкуренция, прямо скажем, серьёзная: на суд жюри было представлено 63 картины юных художников, выступили больше 50 музыкантов из ЗАТО Александровск, Заполярного, Апатитов, Североморска.

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