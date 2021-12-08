В ЗАТО Александровск прошёл традиционный фестиваль молодёжной моды «Стиль»

Свои наряды, модные находки в маникюре и причёсках, а также новинки кулинарии представили обучающиеся учреждений дополнительного образования и мастера-любители городов Гаджиево, Полярный и Снежногорса.

Евгений Тихонюк из Дома детского творчества – начинающий повар. Будущий шеф любит экспериментировать с простыми продуктами и уверен, что для красивых и модных блюд найти ингредиенты можно в любом магазине. Женя на фестивале «Стиль» удивил жюри холодной, но в то же время яркой закуской из блинов. Таким образом, подчеркнул мастер кухни, пришло время готовится к предстоящим новогодним праздникам.

Евгений Тихонюк, обучающийся ДДТ по направлению «Поварское дело», г. Снежногорск: «У меня это блюдо ассоциируется с Новым годом - зелёный блин - ёлка, а красная рыба – Дед Мороз».

Повар Евгений стал лишь бронзовым призёром, в следующий раз обещает тщательнее продумать рецепт. Тем временем судьи «угостились» и грибными корзиночками, и мясными ложечками, и популярным в последнее время меринговым рулетом. Баллы начислялись не только за вкус блюда, но и за его оригинальность, подачу, и, конечно, презентацию.

Елизавета Пушкарёва, обучающаяся ДДТ по направлению «Поварское дело», г. Снежногорск: «Это блюдо считается праздничным, оно вкусное, выигрышно будет смотреться на столе».

После дегустации жюри переместилось в зал, где модные разработки представили дизайнеры одежды, мастера маникюра, парикмахеры и бумажных дел умельцы.

В этом году тема «Стиля» звучала как «Зимние узоры», поэтому одна из победительниц в номинации «Мастера маникюра» Арина Филиппова на ногтях своей модели нарисовала любимых северных птиц и гроздья рябины. Этим девушка преследовала и ещё одну немало важную цель.

Арина Филиппова, обучающаяся ДДТ по направлению «Мастер маникюра», г. Снежногорск: «Мне нравятся эти птицы. Красиво, когда идёшь зимой, а они сидят на ветках».

Количество участников фестиваля молодёжной моды и номинаций растёт год от года. Этот факт радует организаторов, но в то же время осложняет процесс оценки мастерства, ведь важно уделить время и по достоинству присудить баллы каждому конкурсанту.

Анастасия Королёва, организатор фестиваля «Стиль», г. Снежногорск: «Это отображение своего внутреннего стиля: стиля слова, стиля блюда, привязанности к десертам, либо к блюдам, которыми можно накормить. Это всё равно проявление своего стиля, без этого никак, иначе работы не будут отличаться индивидуальностью».

Стоит отметить, что фестиваль проводится в рамках «Декады SOS» и преследует вполне определённые цели.

Анастасия Королёва, организатор фестиваля «Стиль», г. Снежногорск: «Людей со своей точкой зрения, со своим стилем сложнее склонить к каким-то ненужным пагубным субкультурам».

В каждой из номинаций определили победителей и призёров, участников также отметили грамотами и небольшими новогодними сувенирами от Дворца культуры Снежногорска.