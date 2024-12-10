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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.24 19:30

В ЗАТО Александровск прошла вторая конференция для активистов закрытых городов

Инициатором этого мероприятия стал старшеклассник из Гаджиево.

«Ты можешь!» - встретиться с популярными спикерами и узнать секреты успеха, получить ответы на смелые вопросы, попробовать новые сферы деятельности и выбрать свой путь.

Основы тактической медицины и управление беспилотными системами – лишь незначительная часть дисциплин, которые могут освоить юные северяне в специальном военно-спортивном Центре «Воин». Но лучше один раз увидеть: большую и наглядную площадку развернули представители центра в Снежногорске. Здесь и сейчас добровольцы готовят выкройки для пошива нательного белья для лежащих в госпиталях раненых бойцов - участников спецоперации, ещё одна группа даёт вторую жизнь списанным шинелям – из материала готовят тёплые пояса для воинов на передовой.

Любовь Шептуха, руководитель отдела по воспитательной работе Центра военно-спортивной подготовки «Воин» Мурманской области: «Мы показываем ребятам как делать выкройки, потом мы их отправим в организацию, которая будет отшивать. Дальше будет передано бойцам СВО, надеюсь, в преддверии Нового года. Это будет поддержкой, таким небольшим вкладом в общее дело».

Опробовать летательный аппарат в действии на площадке, увы, было нельзя. Впрочем, как и при любой подготовке, базу необходимо получить на тренажёрах. В центре, например, используют компьютерные программы, которые по механике не сильно отличаются от пультов управления дронами.

Валентин Ковтун, заместитель директора Центра военно-спортивной подготовки «Воин» Мурманской области: «Работаем на симуляторе, получаем первичные навыки. Ребята понимают, насколько это для них было бы интересно».

Для самоопределения ЗАТОвчанам предлагают работу с региональными и федеральными спикерами. Ребята закрытых городов встретились на второй региональной конференции «Ты можешь!». Формат открытого диалога, бизнес-тренинги, упражнения по технике речи – всё это объединило масштабное событие, инициатором которого выступило «Движение Первых» и старшеклассник из Гаджиево Егор Тумак.

Егор Тумак, инициатор конференции «Ты можешь!», г. Гаджиево: «Создаётся событие, а не все до конца понимают, что их ждёт, потому что в Мурманской области таких мероприятий для молодёжи практически не проводят. Меня вдохновляют ребята, которые после конференции воодушевлены. Мы выполнили свою миссию: они верят, что они могут».

Миссию Егора поддержала большая региональная команда. Взрослые, хоть и координируют работу форума, стараются не мешать самореализации школьников. Идеи собирают, аккуратно обрабатывают и развивают.

Никита Тихомиров, председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области: «На самом деле, всё просто. У нас ведётся работа в каждом муниципалитете, есть специалисты во всех населённых пунктах. В этом есть смысл – мы создаём инфраструктуру, которая позволяет дотянуться до каждого ребёнка. И не только в областном центре, но и в закрытых городах рождаются такие звёздочки инициативные».

Учтены ошибки первой конференции, отмечает юноша. Встречу значительно расширили по направлениям, укрепили интересными и востребованными темами, пригласили значимых и узнаваемых юными северянами гостей. Важными задачами остались сохранение индивидуальности каждого ребёнка и возможность проявить себя.

Татьяна Сахарова, сенатор Российской Федерации: «Радует то, что они не боятся говорить о своих желаниях, радует, что сегодня есть такая связь и поддержка, где у них формируется доверие. Например, Егор, который сказал, что есть желание провести конференцию, собрать ребят. Конечно, ничего не получилось бы, если бы не поддержка со стороны региона и «Движения Первых».

Конференция объединила больше 300 школьников. А тем временем команда под руководством Егора ставит новые амбициозные цеди: выйти  далеко за пределы ЗАТО Александровск, провести такое событие в закрытых городах страны.

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