В ЗАТО Александровск прошли массовые праздничные мероприятия в честь Дня Победы

Парады, выставки боевой техники, конкурсы-смотры, шествия «Бессмертного полка» прошли также и в муниципалитетах Мурманской области. Например, в ЗАТО Александровск праздничные мероприятия открыли гаджиевцы, колонной «Бессмертного полка» прошли жители Полярного, а по дорогам Снежногорска шествие возглавила легендарная «Победа».

Об этом и многом другом расскажут наши юные коллеги – обучающиеся курса «Я журналист» из города воинской славы.

Погода в ЗАТО в День Победы с самого утра оказалась нелётной, однако потом стало солнечно - как раз к началу конкурса-смотра строевой песни. Прозвучали самые известные и душевные военные композиции, а капелла под марш военных гарнизона и юнармейских отрядов Полярного.

Следом мимо трибун с ветеранами прошла военная техника. Возглавил торжественное шествие один из символов Победы - легендарный танк Т-34. В прошлом году после успешной реставрации он впервые принял участие в празднике. В парадном строю также мотоцикл «Урал» и грузовик «ГАЗ-51».

Более современное вооружение, к примеру, комплекс «Триумф» ждал александровцев на площади Двух капитанов, где военные развернули выставку.

Хамза Рустамов, командир отдельной береговой ракетно-артиллеристической бригады Кольской флотилии РС СФ: «Техника 536 бригады общевойскового назначения. Самый известный комплекс «Бастион», который имеет широкое применение во всех военных конфликтах».

Старушка «Победа», прибывшая из Мончегорска буквально утром 9 мая, успела порадовать почти всех затовчан. Отремонтированная гордость советского автопрома вместе с её хозяином Андреем Фунтовым курсировала по городам Александровска. Для 67-летней машины это лишь небольшое приключение, ведь настоящих путешествий в копилке «Победы» гораздо больше.

Андрей Фунтов, директор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи: «Это экспедиционная машина, она была в трёх городах-героях, по всех 13 городах, во всех странах, которые освободила Красная армия от фашизма – это 12 стран Европы. А самая душевная и трогательная экспедиция была в тыл – в Сибирь, Урал, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан».

И вот теперь легенда шуршит покрышками по дороге Снежногорска, возглавляя шествие «Бессмертного полка»

Не менее долгожданным событием праздника стало участие во Всероссийской акции полярнинцев и гаджиевцев. Поделится историями боевой славы своих предков, пройдя по главным улицам муниципалитета с портретами героев, решили тысячи жителей.