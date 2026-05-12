В ЗАТО Александровск прошли парады под окнами квартир ветеранов войны и тружеников тыла

В 99 лет сама преодолевает лестничные марши и отказывается от помощи в простых бытовых делах. Ветеран Великой Отечественной войны много вяжет, старается следить за новостями в стране и мире, проводит досуг за разговорами с детьми и внуками и наизусть читает стихи.

Ирина Саурина, ветеран Великой Отечественной войны, г. Гаджиево: «Прислал письмо печальное, что милый мой убит. Шинель его, фуражечка, на кустике висит. Была б я вольной пташечкой, слетала бы к нему, и все косточки собрала и сложила бы в труну» (гроб - Ред.).

К слову, Ирина Саурина моложе, чем указано в паспорте. Согласно документам, ей 98 лет, а в душе, признается, что не больше 18. Несмотря на тяжёлые условия труда и сложнейшие послевоенные годы Ирина Ивановна чувствует себя счастливой, душа болит за тех, кому только предстоит вступать во взрослую жизнь.

Ирина Саурина, ветеран Великой Отечественной войны, г. Гаджиево: «Конечно, испытали и голод, и холод, это не желаю никому, чтобы такое повторилось. Душа болит о молодых, не дай Бог чего».

Дети, активисты, культработники, председатель Мурманской областной Думы и представители администрации ЗАТО Александровск поздравили Ирину Ивановну и других ветеранов с праздником персональными парадами во дворах их домов. Только для них прозвучали трогательные композиции, гремели военные оркестры и маршем прошли военнослужащие Северного флота.

Но это далеко не все подарки, которыми порадовали гости героев войны.

Жительница Полярного Валентина Чупракова, труженица тыла, с 13 лет работала на лесоповале в Архангельской области. О победе сообщила своим землякам первой, правда, сначала слова девочки всерьёз не восприняли. Но главное уже случилось - мир наступил.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «И для самого ветерана это знаковое событие, что-то приятное, потому что они уже не могут в силу своего возраста и здоровья побывать на всех мероприятиях. Это лично для них. Это ещё важно и для того, чтобы люди в этом доме знали, кто рядом живёт, чтобы отношение было более внимательным не только у нас и у детей, но и у соседей».

Подобные события в большом ЗАТО проводят не только в День Победы. С персональными концертами к ветеранам приходят в дни их рождения и поздравляют в Международный женский день и День защитника Отечества.