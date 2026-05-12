Исполнилось 6 лет преференциальному режиму ТОР «Столица Арктики»На Северном флоте состоялись военные парады, посвящённые 81-й годовщине Великой Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.26 19:30

В ЗАТО Александровск прошли парады под окнами квартир ветеранов войны и тружеников тыла

В 99 лет сама преодолевает лестничные марши и отказывается от помощи в простых бытовых делах. Ветеран Великой Отечественной войны много вяжет, старается следить за новостями в стране и мире, проводит досуг за разговорами с детьми и внуками и наизусть читает стихи.

Ирина Саурина, ветеран Великой Отечественной войны, г. Гаджиево: «Прислал письмо печальное, что милый мой убит. Шинель его, фуражечка, на кустике висит. Была б я вольной пташечкой, слетала бы к нему, и все косточки собрала и сложила бы в труну» (гроб - Ред.).

К слову, Ирина Саурина моложе, чем указано в паспорте. Согласно документам, ей 98 лет, а в душе, признается, что не больше 18. Несмотря на тяжёлые условия труда и сложнейшие послевоенные годы Ирина Ивановна чувствует себя счастливой, душа болит за тех, кому только предстоит вступать во взрослую жизнь.

Ирина Саурина, ветеран Великой Отечественной войны, г. Гаджиево: «Конечно, испытали и голод, и холод, это не желаю никому, чтобы такое повторилось. Душа болит о молодых, не дай Бог чего».

Дети, активисты, культработники, председатель Мурманской областной Думы и представители администрации ЗАТО Александровск поздравили Ирину Ивановну и других ветеранов с праздником персональными парадами во дворах их домов. Только для них прозвучали трогательные композиции, гремели военные оркестры и маршем прошли военнослужащие Северного флота.

Но это далеко не все подарки, которыми порадовали гости героев войны.

Жительница Полярного Валентина Чупракова, труженица тыла, с 13 лет работала на лесоповале в Архангельской области. О победе сообщила своим землякам первой, правда, сначала слова девочки всерьёз не восприняли. Но главное уже случилось - мир наступил.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «И для самого ветерана это знаковое событие, что-то приятное, потому что они уже не могут в силу своего возраста и здоровья побывать на всех мероприятиях. Это лично для них. Это ещё важно и для того, чтобы люди в этом доме знали, кто рядом живёт, чтобы отношение было более внимательным не только у нас и у детей, но и у соседей».

Подобные события в большом ЗАТО проводят не только в День Победы. С персональными концертами к ветеранам приходят в дни их рождения и поздравляют в Международный женский день и День защитника Отечества.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Советские прорывы: вдохновение для будущего». Документальный цикл (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Доля убыточных банков в январе–феврале 2026 года выросла-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,17 рубля, доллар теряет почти 51 копейку-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на перебои с подачей горячей воды и на работу управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять