В ЗАТО Александровск прошли публичные слушания по бюджету муниципалитета

Ограничительные меры периода пандемии ослабли, поэтому решено было провести в большом ЗАТО публичные слушания, которые откладывались ещё с апреля. В повестке дня – утверждение решения об исполнении местного бюджета за прошлый год.

Ещё в апреле Совет депутатов большого ЗАТО выслушал подробные отчёты начальника Управления финансов администрации Александровска и председателя контрольно-счётной палаты. Напомним, что доходы муниципалитета по итогам 2019 года составили почти 2 млрд 700 млн рублей, а вот расходы оказались на 90 миллионов рублей больше. Любые изменения бюджетных статей расхода должны быть согласованы, в том числе с общественностью, во время публичных слушаний. Например, в этот раз вопросы вызвали перераспределения средств из городских программ благоустройства на иные нужды.

Отчёт об исполнении бюджета приняли. Рассмотрели депутаты и другие вопросы, требующие решения. Так, школе № 280 в Оленьей Губе будет присвоено имя Героя Российской Федерации капитана 1 ранга Дениса Опарина. По трагическому стечению обстоятельств, моряк погиб во время научной экспедиции в Баренцевом море в июле прошлого года. На стене школы память об Опарине уже увековечили мемориальной доской. Цветы на ней всегда свежие благодаря педагогам, родителям и учащимся.

Екатерина Пятницкая, директор школы № 280 п.Оленья Губа: «Каждую неделю, по понедельникам, проводятся минуты памяти: мы рассказываем о героях Великой Отечественной войны и о погибших воинах в мирное время. Поэтому о Денисе Александровиче говорится в каждом классе, в каждой группе».

Есть в школе и уголок памяти, благодаря которому все без исключения ученики знают о погибших героях.