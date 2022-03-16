В ЗАТО Александровск прошли соревнования по греко-римской борьбе за переходящий Кубок Федерации спортивной борьбы Мурманской области

Для многих спортсменов результаты командного зачёта стали сюрпризом.

Снежногорец Артём Назаров успешно выступает на соревнованиях по греко-римской борьбе почти 10 лет, однако, продолжает совершенствовать своё мастерство. При чём касается это не только силовых качеств, но и характера.

Артём Назаров, борец команды МОСШОР, г. Снежногорск: «Когда ты выходишь за красный круг, тебе дают балл. Вот над этим стараюсь всегда работать. Стать упорным, стоять долго, чтобы не вытолкали с ковра. Работать над ошибками: разворачиваться в какой-то момент, дорабатывать свой приём».

Сегодня можно пробовать и новые методы, главное добиться нужных высот – ведь состязаться предстоит за честь всей команды. Опыт борьбы с соперниками из других городов позволяет спортсменам отслеживать свои ошибки, чего редко добьёшься на тренировках в спаррингах с товарищами, признаётся и Родион Бурлаков – борец из Молочного.

Родион Бурлаков, борец команды Кольского района, пос. Молочный: «Допустим, какой-то приём ты легко делаешь на тренировках, а на соревнованиях у тебя не получается».

Но почти из любого приёма есть выход, уверен Максим Беспалов. Главное, технику во время тренировок отработать, а на ковре успеть обдумать и вовремя приём применить.

Максим Беспалов, борец: «Если мне делают бедро, то я соперника ловлю и бросаю прогибом».

В этих соревнованиях, в отличие от тех, где борцы сражаются в личных зачетах, допустимы отступления от привычных правил.

Владимир Короленко, главный судья соревнований, г. Снежногорск: «Так как это командное соревнование, разрешается выставлять участника, который намного легче своей весовой категории. Допустим, он борется в 35 кг, его можно поставить в 38 кг».

Без чего точно не обойтись на ковре, так это без спортивной злости, уверенности в собственных силах и упорства. Эти качества и закаляются на регулярных занятиях и на спортивных состязаниях.

Роман Кошелев, президент Федерации спортивной борьбы Мурманской области: «Без характера не будет результатов. Самое главное, скажу такую фразу, не жалеть! Если мы жалеем ребёнка, то не будет ничего. Он чувствует эту жалость от родителей, и будет так бороться. Тренерам нужно быть чуть построже, родителям – не жалеть. Это борьба – мужской вид спорта».

Снежногорск три года подряд становился обладателем Кубка Федерации, но в этом году переходящую награду пришлось отдать спортсменам из Мурманска – 1-е место заняла команда областной спортивной школы олимпийского резерва. Борцы города судоремонтников стали лишь вторыми. На третьем месте также мурманчане – спортивная школа олимпийского резерва 13.