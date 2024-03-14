В ЗАТО Александровск проверили избирательные участки накануне выборов Президента России

Пункты откроют 15 марта в 8 утра.

Всё оборудование установлено, на местах будут дежурить специалисты. Кроме того, избирателей ждут и приятные сюрпризы в честь Масленицы.

Напомним, что подарки получат и те, кто впервые придёт на выборы президента - это молодые люди от 18 до 24 лет.

Голосование завершится 17 марта в 20 часов.

Диана Смагулова, председатель ТИК ЗАТО Александровск: «В этом году праздничная атмосфера будет на всех избирательных участках. Сотрудники Управления культуры и образования подготовили большую программу: будут проходить концерты, мастер-классы, блины, пирожки – праздничная атмосфера будет обеспечена».