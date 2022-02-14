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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.22 19:30

В ЗАТО Александровск разворачиваются работы по реновации муниципалитета

Весьма продуктивной стала для губернатора области очередная рабочая поездка в ЗАТО Александровск. Глава региона оценил ход работ в рамках программы реновации, проконтролировал вливания федерально-региональных средств в текущие ремонты, обсудил проблемы городов с администрацией муниципалитета.

Одной из основных забот маленьких городов остаётся медицина. Неудивительно, что маршрут рабочего визита губернатора в ЗАТО Александровск и прошёл, в том числе, через медучреждения. Капитальный ремонт инфекционного отделения в Центральной медико-санитарной части Снежногорска идёт довольно успешно, двухэтажное здание 1989 года постройки подлежит полной реконструкции. На эти цели из федерального бюджета выделено более 120 млн рублей. Однако продолжают поступать жалобы от пациентов на нехватку врачей, оборудования, а главное, просьбы об обновлении парка скорой помощи.

Андрей Владимирович заверил, что глава медчанчасти Олег Минин уже запланировал закупку новых машин в этом году.

Успешной можно считать и программу реновации ЗАТО, в том числе, реализуемая в Александровске. В прошлом году удалось капитально отремонтировать ряд квартир, кровли школ, а также снести пустующие здания в Полярном и Гаджиево. В 2022 году под снос попадают ещё два дома города воинской славы и здания в посёлке Оленья Губ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все эти мероприятия станут вторым этапом программы реновации ЗАТО, которая будет реализовываться в этом году. Я прошу Минстрой совместно с главой ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым взять в работу и запустить оперативно все процессы».

Также, обратив внимание на успешный опыт реализации молодёжных проектов «Арктик Спэйс» и «Сопки» в соседних муниципалитетах, александровцы обратились к Андрею Чибису с просьбой о создании таких пространств и в большом ЗАТО. Решение долго ждать себя не заставило - распоряжение о новых молодёжных территориях губернатор обещал подготовить буквально на днях

Удалось губернатору посетить и мобильную ярмарку «Наша рыба», развернувшуюся в субботу на площади Полярного.

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