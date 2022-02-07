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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.22 19:30

В ЗАТО Александровск родителей первых новорождённых 2022 года поздравили представители администрации и библиотек городов муниципалитета

Первыми александровскими «тигрятами» стали две девочки из Снежногорска и два мальчика из Полярного и Гаджиево.

Новорождённая малышка в семье Руеповых из Снежногорска стала третьим ребёнком, третьей девчонкой у мамы и папы. Она родилась на месяц раньше срока: так хотелось Алисе успеть на новогодние праздники. Долго над именем для торопыги не думали, оно само пришло на ум, когда родители увидели младенца.

Оксана Руепова, мама новорождённой Алисы: «Мы хотели какое-то необычное имя, чтобы было у ребёнка. Решили, что будет Алиса: Новый год, праздники, чудесное время… Алиса верит в чудеса,  Алиса в стране чудес! Мы вот так родственникам сказали, если честно».

Алиса стала одной из первых новорождённых ЗАТО Александровск. В этот же день, 4 января, на свет появилась и Маргоша – ещё одна новая жительница Снежногорска.

Юлия Егорова, мама новорождённой Маргариты: «Проходим адаптацию, ребёночек привыкает к новым условиям. Мы стараемся с папой создать все условия для благополучного развития малышки. Спим, кушаем, растём - всё хорошо у нас».

А пол нового члена семьи Цимлянских из Полярного стал сюрпризом для родителей – Кирилл до последнего «прятался» от врачей на УЗИ. Мама Алина призналась, надеялись, что будет девочка. Однако такой расклад весьма порадовал старшего брата, когда Кирюша подрастёт, идей для игр будет вдвое больше!

Алина Ярецкас, мама новорождённого Кирилла: «Он нежен к нему… У меня сам по себе мальчик нежный, поэтому очень добрый, ласковый, спокойный. Ждёт пока подрастёт, чтобы можно было поиграть, в школу водить, в садик водить – заботы хочет дать».

Всем родителям и их малышам вручили медали и памятные адреса, как первым рождённым в муниципалитете в 2022 году. Подарок преподнесли и библиотекари городов – энциклопедии для мам и пап и сказки для деток.

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