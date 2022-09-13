В ЗАТО Александровск с сентября на базе школ заработали ещё три «Точки роста»

Углублённые знания естественно-научной направленности школьники теперь будут получать при помощи цифровых лабораторий, специального технического оборудования и роботов.

Эксперименты, которые ещё несколько лет назад казались недоступными, сегодня легко провести в школьной аудитории. Например, девятиклассница Влада знает, как определить водородный показатель водных растворов.

Влада Кузьмина, ученица 9 класса школы №269, г. Снежногорск: «Больше всего мне понравилось работать с рН-показателями. Интересно смотреть как он меняет цвет в зависимости от среды – от красного до синего. Может не меняться, если среда нейтральная».

Работа с такими приборами требует не только аккуратности, но и определённых навыков, которым готовы обучить в новых научных пространствах.

Полина Некрасова, ученица 9 класса школы №269, г. Снежногорск: «У нас больше возможностей: делать опыты, получать новые знания».

«Точки роста» с этого года официально работают в каждом из образовательных учреждений ЗАТО Александровск. И хотя мебель, оборудование и материалы в школе №269 города Снежногорска были получены только этим летом, юные учёные, работающие в цифровой лаборатории, уже на пороге новых открытий.

Иван Яковлев, ученик 8 класса школы №269, г. Снежногорск: «Индекс Керда – это данные, которые показывают ваше психическое здоровье, на которое влияют стрессовые факторы».

Есть у постояльцев научных пространств и другие цели, например, подготовиться к поступлению на профильные специальности в вузы страны.

Арстан Шарипов, 9 класс школы №269, г. Снежногорск: «Записался, чтобы узнать больше о новом оборудовании. Надеюсь, что «Точка роста» поможет мне лучше подготовится к экзаменам. И я хотел бы поучаствовать в конкурсе исследовательских работ».

Во второй школе Полярного особый подход к ученикам младших классов: здесь преподают ботанику и основы биологии.

Ольга Чабан и Виктория Семёнова, учителя начальных классов школы №2, г. Полярного: «Мы могли бы взять микроскопы, увидеть многое. Это познавательно. Я надеюсь, что благодаря этому, у нас будет повышаться учебная мотивация и любознательность».

А более точные показатели и автоматическая система составления кривых, прямых и других графиков обеспечивают прозрачность любого эксперимента, выполненного на современном оборудовании.

Ольга Головина, учитель физики и информатики школы №2, г. Полярного: «Это расширение знаний: дети шагают в ногу со своими сверстниками из больших городов, им это понятно и доступно».

Проект «Точка роста» в Мурманской области стартовал в 2020 году. Это позволяет школам вести обучение по дополнительным программам различных направлений: экология, биология, шахматы, моделирование, робототехника. К концу 2024 года количество образовательных центров и научных пространств должно вырасти до 66.