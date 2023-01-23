В ЗАТО Александровск самодеятельные артисты ярко открыли новый творческий год

24-я встреча друзей по сцене прошла в ЗАТО Александровск. Традиционно тремя большими концертами на всех главных площадках городов Снежногорка, Полярного и Гаджиева артисты встречают новый творческий год.

Исполнитель народных композиций Александр Новиков почти 25 лет остаётся неизменным участником гала-концертов трёх городов большого ЗАТО. Нет на таких дружеских встречах ни возрастных, ни жанровых ограничений, зато можно примерить, обойти, протанцевать и прозвучать со всех главных сцен Александровска.

Александр Новиков, артист, г. Полярный: «Показать себя, на других посмотреть… За 24 года многое изменилось, но мне посчастливилось участвовать в этом именно 24 года».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Сегодня абсолютно каждый творческий коллектив показал высокий уровень мастерства, например, если песня, то это целая композиция. Я под впечатлением, получил большое удовольствие».

Готовиться, признаются хореографы, режиссёрам и участникам самодеятельных коллективов приходится чуть ли не весь год. Идея нового номера появляется сразу после концерта, когда удаётся оценить уровень подготовки коллег. А вот задача всегда неизменна – сделать лучше, но при этом остаться верным собственному стилю.

Ирина Кучмина, директор Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Фестиваль трёх городов – это самое значимое событие в культуре в творческом сезоне для каждого учреждения культуры – делимся своими умениями, талантами, знаниями».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Каждый раз это что-то фееричное, что-то новое. Всё понравилось».

Как правило, всегда находится, чем удивить зрителя. Судить об этом смело можно по несмолкаемым аплодисментам и отзывам.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Каждый год я отмечаю, что наши артисты развиваются, ставят всё более интересные номера».

Наталья Корнюшина, зрительница, г. Полярный: «Концерт мне просто очень-очень понравился! Особенно финал. Все сегодня герои».

Ольга Лобас, зрительница, г. Полярный: «Море позитива, всё очень здорово».

На любом празднике есть место подаркам. В этом году призы на встрече были вручены самым спортивным александровцам. Напомним, в муниципалитетах региона завершилась акция для тех, кто регулярно посещает катки и лыжные базы. Отметилась на портале не менее 9 раз и Ирина Шатилова, именно столько, согласно условиям, необходимо было перейти по ссылке.

Ирина Шатилова, г. Полярный: «Постоянно там гуляла. Сначала с братьями нашими меньшими, потом сама. Даже бегаю потихонечку».

А вот юный гаджиеевец Александр стал не просто самым спортивным среди своих домочадцев, но и самым удачливым, рассказывает мама.

Елена Земскова, г. Гаджиево: «На лыжах ходим… Во время акции постоянно регистрировались всей семьёй, но победил самый младший».

Регистрация участников проходила в четырёх возрастных категориях. Победители получили приятные сюрпризы, которые пригодятся им в спортивной деятельности.