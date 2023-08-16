В ЗАТО Александровск сохраняют культурное и историческое наследие города воинской славы

Затронул сезон ремонтов в большом ЗАТО не только дворы, дороги и учреждения, но и культурное наследие: памятники, посвящённые защитникам Заполярья, на которых прошли восстановительные ремонты.

Площадь памяти в губе Кислой вот уже много лет остаётся для жителей Полярного местом преклонения и почитания воинов - участников Великой Отечественной войны. В разное время здесь было установлено порядка 10 мемориалов, посвящённых трагическим событиям в истории города воинской славы. К примеру, во время внезапной авиационной атаки на Екатерининскую гавань на одном из кораблей погибли не только военнослужащие Северного флота.

Анастасия Князева, заместитель директора Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Когда немецкий бомбардировщик подбил стоящий в гавани эсминец «Стремительный», на корабле проходил концерт артистов театра Северного флота. Погибли не только члены экипажа, погибли также артисты. Как раз на нашем кладбище расположено это воинское захоронение».

На этом, а также на памятных знаках членам экипажа подводной лодки «Щ-402», погибшим в августе 1942 года, и сторожевого корабля «СКР-31», погибшим в мае 1943-го, прошли в этом году восстановительные работы, средства на которые удалось найти благодаря двум программам: муниципальной - «Культура, спорт и молодёжная политика ЗАТО Александровск» и федеральной - «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «В ближайшее время вернутся с восстановительных работ ещё два памятника – капитанам Егорову и Олейнику. Они будут установлены на свои места. Самое главное, необходимо восстанавливать исторический облик города воинской славы и каждый из нас должен помнить уроки истории, а также героев, которые отдали жизни за процветание нашей страны».

Около памятников и на ступенях, ведущих к ним, заменили плитку, отреставрировали нанесённые изображения и буквы, укрепили основания мемориалов, починили крепежи на досках, покрасили оградки и декоративные элементы.