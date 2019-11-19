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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.11.19 19:30

В ЗАТО Александровск состоялись состязания по многофункциональному многоборью

О, спорт, ты кроссфит. В ЗАТО Александровск состоялись состязания по многофункциональному многоборью. Лучшие атлеты отправятся на региональный этап, чтобы попробовать свои силы для отбора на чемпионат России.

Многие из спортсменов, заявившихся для участия в первом муниципальном соревновании по кроссфиту, в спорте недавно и занимаются им непрофессионально. Среди них и Эльвина – девушка ещё пару лет назад не предполагала, что сможет поднимать тяжёлую штангу, закидывать гири и без отдышки выполнять тяжёлые упражнения.

«Для начала было сложно всё, сейчас всё интересно, - рассказывает  Эльвина Шангалиева, спортсмен категории «Фитнес» (г. Снежногорск). - Мы не останавливаемся на достигнутом, каждый раз рост, у нас профессиональные тренера, которые нам в этом помогают, мы развиваемся, растём».

После первого этапа соревнований, Эльвина признаётся, что испытала невероятное волнение. Причём его источник вовсе не в числе подходов и ограниченном времени выполнения комплекса. «Для меня, как для новичка, сложность была в публике. На тренировке я этот комплекс закрывала очень хорошо, спокойно, когда ты находишься в своей атмосфере, а когда публика, то некое волнение появляется», - говорит Эльвина Шангалиева, спортсмен категории «Фитнес» (г. Снежногорск).

Атлетам со стажем болельщики и наблюдатели уже не помеха. Гораздо важнее сосредоточится на правильности выполнения упражнения и дыхании. Владислав раньше кроссфит тоже с профессиональной точки зрения не рассматривал, в спорт пришёл восстановить здоровье. «Я этим спортом и плечи, и спину себе вылечил. Раньше гирю еле поднимал, сейчас до потолка могу её подкинуть», - рассказал  Владислав Мельников, спортсмен категории «Атлет» (г. Снежногорск).

Кроссфит в большое ЗАТО пришёл сравнительно недавно, во многом благодаря двум тренерам. Ребята закупили необходимое оборудование, взяли в аренду зал.  Так появился клуб функциональной и спортивной подготовки, а со временем и участники. Чтобы развивать их стремление к саморазвитию и совершенствованию  в ЗАТО Александровск организовали первое соревнование по функциональному многоборью.

Состязания по кроссфиту помогают отобрать спортсменов для участия в региональном этапе. А по итогам областных соревнований лучшие атлеты представят регион на всероссийском уровне.

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