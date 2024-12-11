В ЗАТО Александровск состоялся фестиваль-конкурс «Монтаж»

В этом фильме много импровизационных моментов, смеха, танцев, объятий, а завершается он хэппи эндом. Но обо всём по порядку.

В большом ЗАТО состоялся фестиваль-конкурс «Монтаж». Специальному гостю события – народному избраннику муниципалитета – отведена здесь особенная роль. Участвовать Анне Томашевской в конкурсных испытаниях не позволили, зато оценивать уровень мастерства спортсменов-любителей и оказывать им помощь при прохождении этапов – разрешили.

Анна Томашевская, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Такие мероприятия сплачивают молодёжь, во время испытаний ребята могут творчески мыслить, работать в команде, просто проводить позитивно время в общении».

Каждый кадр будущего фильма, то есть этапы фестиваля, организаторы постарались наполнить позитивом. А так как «Монтаж» приурочен к декаде «SOS», то не забыли и про спорт – это лучшая альтернатива вредным привычкам. Результаты, похоже, для многих участников были весьма предсказуемы.

- Конечно, если бы всё зависело только от нас - членов жюри, то мы бы присудили победу всем участникам, но цифры – вещь такая, с ними не поспоришь. Поэтому большее количество баллов и гран-при получает волонтёрское объединение «Импульсы Севера».

Успех кроется в искренней поддержке и заботе друг о друге, уверены добровольцы объединения.

Дарья Викторова, волонтёр объединения «Импульсы Севера», г. Полярный: «У нас очень сплоченная команда: мы старались, вместе обсуждали, поэтому смогли завоевать гран-при. Эмоции положительные, было круто!».

Среди школьников неподдельным восторгом и инициативностью выделялась команда молодых педагогов. Их-то и отметили специальным призом – дипломом от Общественного совета ЗАТО Александровск.