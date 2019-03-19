В ЗАТО Александровск состоялся первый форум юнармейцев

Юнармейское движение в ЗАТО априори должно было стать успешным. Прежде всего, мальчишкам и девчонкам есть на кого ровняться, так как военных они видят каждый день. Но не только чувства гордости за профессию защитника Отечества и ответственности, которое ребята видят у взрослых, движет школьниками, которые решили вступить в ряды движения.

«Патриотизм, любовь к родной стране, наверное, чтобы быть более смелыми, более героическими, - объясняют своё решение о вступлении в ряды Юнармии Дарья Худобина и Андрей Малахов, юнармейцы из Гаджиево. – Будем воспитывать военный дух и храбрость».

А Юлия Коськина, Дмитрий Танасой и Александра Рыфальская из юнармейского отряда МБОУ «Гимназия» г. Полярного, рассказывают: «Мы занимаемся патриотической деятельностью, ездим на слёты. В школе ходим в форме, занимаемся волонтёрством. Наш класс становится дружнее, все друг друга лучше понимают».

Не меньше нравится юнармейское братство и ребятишкам из самого младшего отряда. Они в беретах ходят всего лишь год, но уже успели познакомиться с армейскими буднями.

«Занимаемся мы строевой подготовкой, разучиваем слова гимна страны», - рассказывают Максим Сулименко, Дмитрий Иванов и Сергей Радыгин, члены отряда школы № 266 г. Снежногорска.

Первый форум юнармейцев в Александровске получился по настоящему масштабным. В рядах движения в большом ЗАТО 658 школьников. Активные помощники и наставники ребят - учителя и специалисты по работе с молодёжью. «Движение юнармейцев действует у нас с января 2016 года, - рассказывают Дарья Хомицкая и Алибек Мусаев, педагоги-организаторы Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи г. Снежногорска. – Сегодня у нас проходит первый съезд юнармейских отрядов всего ЗАТО, получается это первый муниципальный форум».

Форум стал лишь подготовкой отрядов к более крупному событию, которое должно состояться этой осенью. Андрей Галь, член регионального штаба Всероссийского движения «Юнармия» Мурманской области, рассказывает: «Этот форум должен стать знаковым для юнармейцев, потому что они впервые в жизни реализуют своё право голоса при выборе руководителя местного отделения. Это должность выборная, голосую только юнармейцы».

Представители движения заканчивают разработку образовательной программы «Юнармейцы Заполярья». Проект включает в себя не только практическую часть – строевую подготовку, слёты и походы, но и теоретические занятия: историю и краеведение.