В ЗАТО Александровск стало больше ветеранов труда

Больше 35 лет работать во благо Мурманской области – звания ветеран труда удостаиваются северяне, посвятившие свою профессиональную деятельность Кольскому Заполярью. В ЗАТО Александровск знаки отличия и удостоверения торжественно и уже традиционно вручили почётным труженикам в рамках празднования Дня Мурманской области.

Полвека на Севере: из Минска в Полярный Вера Сычева перебралась по воле случая. Однажды гостила у сестры и… встретила любовь. После свадьбы вместе с мужем жили и трудились в городе воинской славы. Сегодня Вере Ивановне, как и другим александровцам, проработавшим на Севере больше 35 лет, вручили нагрудные знаки отличия «Ветеран труда Мурманской области».

Вера Сычева, ветеран труда Мурманской области, г. Полярный: «Сначала лаборантом, а потом меня перевели учителем физкультуры, где я и работала по 2006 год. Наша вторая школа держала 18 лет лидерство среди городских школ».

В системе образования 37 лет и коллега Веры Ивановны - Ирина Онохова. Учителем начальных классов она стала благодаря своей первой учительнице. За время работы в школе менялось многое, признается Ирина Юрьева, но оставаться верной профессии всегда помогали дети – их улыбки, смекалка и благодарность.

Ирина Онохова, ветеран труда Мурманской области, г. Полярный: «Это, наверное, общение с детьми. Когда ты их потом встречаешь повзрослевших, и они тебя узнают. Наверное, это самое большое счастье для учителя, я так думаю».

К званию «Ветеран труда Мурманской области» кроме знака отличия прилагаются и определенные льготы, например, ежегодная выплата ко Дню образования, единовременное пособие при переезде на постоянное место жительства за пределы региона и другие меры поддержки.