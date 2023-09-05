В ЗАТО Александровск становится ярче: завершается работа над росписью трёх фасадов в Полярном

Все муралы в городе воинской славы имеют разный сюжет, но одинаково удачно вписались в городское пространство.

Словно иллюстрация со страницы каверинского романа: мазок за мазком на фасаде дома города воинской славы проявляется географическая карта и образ юного путешественника. Это отсылка к произведению «Два капитана», имеющему для Полярного большое значение, ведь часть действий в романе происходят именно в этом гарнизоне.

Иван Епихов, маляр АНО «Центр городского развития», г. Мурманск: «Двух капитанов можно даже найти в тени: мальчик её отбрасывает. Тень сейчас намечена, чуть позже будет видно. Даже в этом есть посыл к двум капитанам».

Работа на масштабном холсте предполагает несколько этапов. Причём, отмечают мастера, самая большая сложность – это прорисовка прямых линий – меридиан и параллелей. На втором месте по сложности – перенос эскиза с помощью проектора на стену, конечно, допустимы художественные погрешности. Трудиться приходится, что называется, в две смены.

Павел Савчук, художник-исполнитель АНО «Центр городского развития», г. Мурманск: «Основная часть - покраска. Весь день работаешь с размеченной частью. Потом ночью размечаешь и снова работаешь с размеченной областью».

Литературный мурал удачно расположился за площадью «Двух капитанов» и прямо около детской школы искусств Полярного. Теперь у юных художников – воспитанников учреждения, есть образец реализации творческого потенциала: картины могут быть разными, но искусство непременно должно нести доброе, чистое, вечное.

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств, г. Полярного: «Это очень интересные проекты. Ребята должны понимать, что эта профессия востребована. Делать город ярче могут только художники».

На улице Душенова, которая упирается в штаб Кольской флотилии, мурал, конечно, в военно-морской тематике: это корабли, ведущий к дому маяк. Авторы и исполнители рисунка художники Вероника Вологжанникова и Дмитрий Новицкий.

Татьяна Шастова, председатель женского совета штаба Кольской флотилии, г. Полярный: «У него уже есть поклонники: дошкольники смотрели, открыв рот. Прекрасно, что у нас уже как в больших городах становится ярко и красиво. Такого я нигде не видела мурала, значит, мы будем первыми».

В среднем, на исполнение рисунков у специалистов ушло от трёх до пяти дней. Итог – три мурала различных тематик на трёх точках городского пространства Полярного.

В следующем году работы по созданию объектов искусства на фасадах домов в большом ЗАТО будут продолжены.