В ЗАТО Александровск стартовал горнолыжный сезон

Традиционно праздник спорта провели в Полярном.

Традиционно новичков и профессионалов на открытие сезона собрали в ЗАТО Александровск – у излюбленного у горнолыжников месте для спуска, в городе Полярном. Праздник спорта отметили, конечно, катанием. Гвоздём праздничного события стал чай, заваренный в соответствие с русскими народными обычаями.

Из горного туризма к горным лыжам – спортсмен Константин Сорока на лыжи встал давно. Сначала они служили ему лишь средством передвижения, и были скорее необходимостью в условиях туризма.

Константин Сорока, лыжник, г. Полярный: «Ходили в горы, в том числе, на лыжах. Поэтому любовь к горам – она у меня с детства».

А Елизавета Голомидова больше предпочитает сноуборд: спортсмен-любитель недавно встала на лыжи, но уверена, что увлечение спортивным направлениями не зависит ни от возраста, ни от физической подготовки.

Елизавета Голомидова, лыжник, г. Полярный: «В первую очередь, для того чтобы заниматься горными лыжами необходимо желание и должен быть к этому какой-то интерес».

Уже несколько лет зимой на вершину спортсменов поднимает бугельный подъёмник. Оборудование для лыжной трассы появилось благодаря инициативе жителей, а также при поддержке правительства региона и администрации муниципалитета.