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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.23 19:30

В ЗАТО Александровск стартовал конкурс профессионального мастерства для учителей и воспитателей

Список участников конкурса пополнили и педагоги из сферы дополнительного образования – тренера спортшкол и специалисты центров творчества.

Самая многочисленная по количеству поданных заявок на ежегодный конкурс педмастерства ЗАТО Александровск номинаций – это «Дебют года». Участие в этой категории принимают едва приступившие к знакомству с учительской стезёй. Например, преподаватель истории и обществознания школы посёлка Оленья Губа Наталья Горбенко работает чуть больше года. Но опыт с современными школьниками нужно набирать стремительно, чтобы быть им и наставником, и другом.

Наталья Горбенко, участница конкурса педагогического мастерства, учитель школы №280, н.п. Оленья Губа: «Во-первых, ставка делалась на то, чтобы попробовать свои силы… Страшно, конечно, в первый раз, но это очень хороший опыт, тем более, детей я очень сильно люблю. И узнать что-то новое будет полезно для себя: подсмотреть методики, какие-то «фишечки» у других преподавателей».

Кроме того, все по материнской линии в семье Натальи учителя. Разве могла девушка пойти другим путём?

А вот Кристина – преподаватель из Гаджиево – в педагогическую сферу попала случайно - по велению сердца, а не по совету родителей. Также плавно дорога жизни свернула к школе №276, где специалист сразу приняла класс юных жителей города подводников. И не пожалела о выборе профессии.

Кристина Кузьминых, участница конкурса педагогического мастерства, учитель начальных классов школы №276, г. Гаджиево: «Мне сразу попался хороший педагог-наставник, случилась связь с классом, и я поняла, что это моё, что я хочу продолжать работать в этой профессии».

Но всё же есть схожая черта у учителей закрытых городов – многие из них прибыли в гарнизоны вслед за мужьями-военными. Так случилось с воспитателем и ещё одной номинанткой «Дебюта года» Дарьей Кузнецовой. И карьерная лестница благодаря, в первую очередь, большому сердцу пошла вверх.

Дарья Кузнецова, участница конкурса педагогического мастерства, воспитатель, н.п. Оленья Губа: «Пришла в детский сад сначала младшим воспитателем, поняла, что очень люблю детей, своих у меня пока нет. Нравится работать воспитателем. Сначала была младшим, потом переучилась и стала воспитателем».

Но вернёмся к этапам состязания. Сначала учителям перед конкурсной комиссией предстояло защитить свою программу, доказать её актуальность, показать сильные и уникальные стороны образовательной составляющей. Следующая часть конкурса – открытый урок. Провести его - задача не из лёгких, ведь помимо судей, родителей и других наблюдателей на уроке, занятие ведётся в чужом для педагога классе. Они не знают характера учащихся, зато могут трезво оценить уровень знаний того или иного ребёнка.

Это испытание прошла и Ксения Свирихина. Для ребят она устроила большой и увлекательный экскурс в историю музыки. Далее была распевка, исполнение любимых с детства композиций и конечно, закрытая часть от глаз детей – самокритика.

Ксения Свирихина, участница конкурса педагогического мастерства, учитель музыки школы №266, г. Снежногорск: «В целом я уроком довольна, несмотря на то что нужны ещё доработки. Урок прошёл отлично – это видно по рабочим местам детей: они поставили мне «красную нотку», что значит, что урок им понравился».

Впереди у каждого педагога ещё несколько конкурсных туров. После этого баллы жюри суммируют и выберут лучших воспитателей, учителей и преподавателей дополнительного образования в каждой из номинаций.

Победители муниципального уровня представят ЗАТО Александровск на региональном этапе ежегодного педагогического состязания.

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