В ЗАТО Александровск стартовала прививочная кампания

С пациентами стала работать новый специалист узкого профиля.

После школы поступила на факультет иностранных языков, но быстро поняла, что путь у неё другой. Долгий, сложный, но безумно интересный – Ксения Сабадан сдала вступительные в медицинский.

Профильный вуз, несколько лет ординатуры, и вот, благодаря целевому обучению, медик вернулась на север, уже отработала месяц по прямому профилю: врач-уролог принимает взрослых пациентов в поликлинике и лечит в стационаре.

Ксения Сабадан, врач-уролог ЦМСЧ №120 ЗАТО Александровск: «Медицина – что-то среднее между искусством и философией, на мой взгляд. Бывают непредвиденные ситуации и эти ситуации нужно с пациентом обсуждать».

Специалист медико-санитарной части №120 принимает пациентов по всему ЗАТО Александровск – в Снежногорске, Полярном и Гаджиево, а отзывы только положительные. И врач не исключает, что весь секрет в человеческом отношении и индивидуальном подходе.

Ксения Сабадан, врач-уролог ЦМСЧ №120 ЗАТО Александровск; «Все люди разные, мне нравится общаться с людьми. Особенно, когда ситуации нестандартные, интересно разбираться с них».

Но прежде всего, конечно, профилактика: к такому методу обращаются сами врачи. Не дать запустить болезнь помогут простые правила, в числе которых вакцинация.

Одна из прививочных кампаний к грядущему осенне-зимнему период как раз стартовала в ЗАТО Александровск - прививают от гриппа.

Кристина Кузьминская, заведующая взрослой поликлиникой ЦМСЧ №120, г Снежногорск: «Институт сывороток медико-биологического агентства производит по полному циклу противогриппозную вакцину «ФЛЮ-М», которая подтвердила своё полное соответствие мировым стандартам качества».

Это лишь одна из безопасных вакцин, которые есть в арсенале медиков. Свою эффективность также подтвердили, например, «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Противопоказаниями, как правило, считаются только индивидуальная непереносимость компонентов и острая форма болезни. В числе первых получают препарат самые сознательные граждане.

Александр Горбач, житель Снежногорска: «Прочитал вчера статью, что идёт прививочная кампания, решили с женой прийти привиться, чтобы уберечь себя, близких и сослуживцев».

За первые дни кампании по вакцинации в большом ЗАТО привились порядка трёхсот человек.

Кристина Кузьминская, заведующая взрослой поликлиникой ЦМСЧ №120, г Снежногорск: «Для прохождения вакцинации вы можете записаться через колл-центр, портал «Госуслуги», ведомственный портал или подойди самостоятельно в кабинет профилактики поликлиники».

Специалисты подробно расскажут о препарате, ответят на самые волнующие вопросы, а перед прививкой предложат пройти осмотр в кабинете фельдшера, чтобы исключить наличие температуры или других симптомов протекающей болезни.

