В ЗАТО Александровск стартовали мероприятия, посвящённые 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Уже традиционным стал молодёжный 5Д-форум «Наследие Победы», в рамках которого подростки через интерактивы знакомятся с самыми разными сторонами войны и подвигом советского народа.

Минуты тишины, когда замолкали пули, когда стихала пулеметная очередь, словно решившая пощадить и дать шанс чьей-то жизни, особенно ценились на фронте. И тогда раздавались совсем другие звуки – солдаты затягивали песни о родных местах, о тех, кто ждёт их с Победой, о том, что хватит сил разбить врага и вернуться живыми. Именно в такую атмосферу попробовали поместить участников традиционного 5Д-форума организаторы. Но пока одни отдыхали, другие сражались – не штыком и автоматом, а скальпелем, антибиотиками и бинтом – больше 17 миллионов раненых спасли военные медики.

Юлия Сафоновская, педагог-организатор Центра молодёжи ЗАТО Александровск: «Девушка под пули встала и запела песню. И под песню дошла до бойца. И она его вытянула, она его спасла, оказала первую помощь. В век современности многое изменилось, но и сегодня медики стараются спасти раненных, оказать необходимую помощь и вернуть их живыми домой».

Об этом мостике между работой медиков военных лет и современных врачей, спасающих бойцов на СВО, рассказывает фотовыставка, с которой прямо на станции могут познакомиться команды. 5Д – это те качества, которые и помогли советскому народу выстоять 4 года страха, смерти, боли и лишений: это доблесть, доброта, духовность, дерзание и душевность. Площадок, между которыми перемещались новобранцы, также пять. Одна из них – обновленная «Треугольники надежды».

Дарья Хамицкая, педагог-организатор Центра молодёжи ЗАТО Александровск: «Много говорят про ветеранов и бойцов, но не так много про работников тыла или о профессиях, которые были не так заметны. Я говорю на станции о том, что очень мало наград выделено для этих людей. Я наткнулась случайно на материал о том, как работали почтальоны во время Великой Отечественной войны, меня это заинтересовало, я подготовила материал на 15 минут, и у нас останется время написать письма в зону СВО».

Не только письма могут передать бойцам на фронт школьники. Участники форума уверены, что их помощь в тылу не остается незамеченной. 

Александр Павлов, участник форума «Наследие Победы», г. Полярный: «Хочу участвовать в акциях помощи. Например, у нас в городе плетут маскировочные сети, делают сухие души, которые отправляются на СВО».

Вот уже в десятый раз юные александровцы прикасаются к истории через интерактивные площадки, доказывая, что являются достойными наследниками советского народа, народа-победителя. И главное, что они могут сделать сегодня – это помнить, хранить и передавать правду, которая легла в основу великой Победы.

