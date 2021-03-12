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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.21 19:30

В ЗАТО Александровск трём лучшим специалистам судоремонтного завода «Нерпа» вручили именные премии

Это самая престижная заводская награда. Её учредили в честь одного первых директоров завода Валентина Мурко. В марте, в день памяти первого директора, на заводе проходит церемония награждения лауреатов премии. В этот же заводчане и ветераны «Нерпы» приходят к дому, где жил Валентин Мурко, и возлагают цветы к мемориальной доске.

Один из лауреатов ежегодной премии имени Валентина Мурко в этом году – старший строитель судоремонтного завода «Нерпа» Владимир Лялин. За восемь лет работы молодой специалист прошёл путь от рядового строителя до руководителя группы. А любовью к заводу и корабельному делу воспылал и вовсе задолго до трудоустройства – Владимир дважды ещё будучи студентом проходил практику на предприятии.

Владимир Лялин, старший строитель, руководитель группы сервисного и гарантийного обслуживания, СРЗ «Нерпа»: «Значимый заказ под моим руководством сейчас идёт – «Кузнецов». Работа нашего филиала - курировать процесс, старший на заказе я. Наверное, это самое ответственное дело пока за мою карьеру».

По стечению обстоятельств более 30 лет назад на «Нерпе» оказалась и Ирина Дашкевич. Женщина отшучивается, что она жена «декабриста», она не только приехала вслед за мужем на край земли, но и работать пошла по его стопам - на завод. Главное, считает обладательница звания «Лучший инженерно-технический работник», вовсе не премиальные деньги.

Ирина Дашкевич, инженер-технолог-нормировщик цеха №7 СРЗ «Нерпа»: «Уважение других специалистов, которые выше меня. Их уважение стоит многого».

Именная премия Валентина Мурко была учреждена восемь лет назад трудовым коллективом завода и семьей почётного гражданина города судоремонтников. Она составляет 40 тысяч рублей. Чтобы её заслужить, нужно обладать знаниями и опытом, а также активно участвовать в жизни предприятия. Молодому бригадиру Николаю Шакину, например, пришлось не только изучать судоремонт почти с нуля, но и научиться управлять рабочим коллективом.

Николай Шакин, слесарь-монтажник судовой, бригадир бригады №175 СРЗ «Нерпа»: «Первый раз заказы увидел здесь, потихоньку начал изучать. Приходилось переучиваться, так как специфика была совсем другая».

Валентин Мурко руководил заводом более десяти лет, затем был приглашён в Министерство судостроительной промышленности. Уже в ранге министерского работника курировал и следил за развитием родного завода. Ветераны предприятия отлично помнят, каким он был человеком и директором.

Александр Каплан, ветеран СРЗ «Нерпа»: «Мне нравилось он – он человек слова. Как он сказал, так всё и будет. И ему верили. Тогда на нём в те времена не только завод был, но и город, и ЖКХ, за всё один человек отвечал – это Мурко. И это накладывало определённый груз ответственности, надо отдать должное, он соответствовал времени и исполнению своих обязанностей».

В этом году Мурко исполнилось бы 84 года. У мемориальной доски, установленной на стене дома, в котором жил Валентин Васильевич, благодарные заводчане ежегодно проводят митинг, возлагая цветы и вспоминая заслуги человека, определившего судьбу и развитие одной из ведущих судоремонтных верфей Заполярья и города Снежногорска.

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