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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.23 19:30

В ЗАТО Александровск тщательно отбирают претендента на региональный этап конкурса педагогического мастерства

К завершению подходит конкурс педагогического мастерства в ЗАТО Александровск. Совсем скоро здесь будет объявлен абсолютный победитель состязания, а пока номинанты проходят последний конкурсный этап – мастер-класс.

В сфере дополнительного образования Карина Бурнышева больше 10 лет, под её руководством в Доме детского творчества Снежногорска работают начинающие журналисты, ведут странички в социальных сетях юные блогеры. А вот самой стоять под прицелом камеры - для педагога в новинку, впрочем, как и участвовать в конкурсе профессионального мастерства.

Карина Бурнышева, участница конкурса профессионального мастерства работников сферы образования ЗАТО Александровск, г. Снежногорск: «Когда участвуешь сам, а не твои дети, то понимаешь, проходя все этапы, что можешь сделать ого-го сколько».

Один из самых молодёжных составов, отмечают организаторы, заявлен в этом году на педсостязание. Среди участников 9 педагогов – дебютанты совершенно разных профессий: это и воспитатели детских садов, и учителя-предметники, классные руководители начальных классов и педагоги дополнительного образования: тренеры, организаторы.

Ольга Терехова, участница конкурса профессионального мастерства работников сферы образования ЗАТО Александровск, г. Полярный: «В каждой номинации жюри профильное, оценивают профессионалы. Но в любом случае, у нас у всех одна миссия».

В этом году оценить педагогические навыки впервые довелось и жюри детскому. В его состав вошли старшеклассники образовательных учреждений муниципалитета. По итогам работы молодёжного судейства также будет определён победитель, ему достанется своеобразный приз симпатий.

Но это не единственные новшества конкурса большого ЗАТО. Так, расширили число номинаций, чтобы лучший педагог смог представить Александровск в профильном региональном состязании.

Елизавета Зламан, директор информационно-методического Центра ЗАТО Александровск: «В регионе есть учитель-дефектолог. И у нас появилась номинация «Учитель-дефектолог ЗАТО Александровск».

После последнего этапа – мастер-класса от финалистов - судейская коллегия суммирует баллы и вынесет своё решение. Имя абсолютного победителя конкурса профмастерства станет известно совсем скоро – его торжественно назовут со сцены Дворца культуры во время вечера, посвящённого открытию Года педагога и наставника в ЗАТО Александровск.

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Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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