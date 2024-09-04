В ЗАТО Александровск успешно реализуется программа «Арктическая школа»

От Комнаты боевой славы к музею-коворкингу, от актового зала до современного музыкального, проектно-исследовательского пространства - в ЗАТО Александровск к новому учебному году три школы и гимназия открыли новые зоны для развития юных северян при поддержке программы «Арктическая школа».

Сегодня – педагог, а в прошлом выпускница 279-й школы города подводников Алёна Мосияченко помнит, как увлечены они были с одноклассниками, скрупулезно собирая экспонаты для первой Комнаты боевой славы. В 2008 году она появилась в учреждении и работала на протяжении почти двух десятков лет в классе истории. Конечно, за это время гаджиевская школа значительно выросла, в том числе, в количестве учащихся, поэтому и требовала совершенно нового подхода в сохранении найденных реликвий. Так, было принято решение разработать дизайн-проект для создания школьного музея. И вот в реализации снова участвует Алёна Андреевна, но уже в роли руководителя.

Алёна Мосияченко, заведующая музеем-коворкингом школы №279, г. Гаджиево: «Наверное, любимая тема – это ВМФ. Куда мы без подводного флота?! Это из детства, наверное. У нас был кружок, и я знала названия всех подводных лодок, мальчишки удивлялись этому. И когда создавался музей, этой зоне уделяли особое внимание»

Активно в разработку включились и сами учащиеся. Так музей стал результатом творческого видения Константина Зинченко. Юноша на церемонии открытия присутствовать не смог – студент продолжает изучение технических наук уже в вузе, однако, он искренне рад тому, что его идеи воплощены в жизнь. Выпускницы уже этого учебного года проводят экскурсии по основным зонам музея. Их постарались разделить по тематикам, при этом максимально эффективно используя каждый сантиметр пространства: история Великой Отечественной войны представлена найденными поисковиками на полях боев оружием и вещами, о героях и командовании Северного флота расскажут плакаты и информационные стенды. Размещены здесь и факты об истории создания города и школы, оформлены виртуальные странички, перейти на которые можно воспользовавшись смартфоном. Но и это далеко не всё.

Агата Михайлова, учащаяся школы №279, г. Гаджиево: «Зона Мурманской области представлена 3Д-макетом с подсветкой. Мне кажется, что это выглядит стильно, модно. Это моя любимая зона».

Софья Червинская, учащаяся школы №279, г. Гаджиево: «Вспоминая, как это было раньше и сравнивая, как это сейчас – это два разных помещения, это выглядит прекрасно».

По-хорошему завидует нынешним ученикам и Виктория Никулина. Пять лет назад она окончила 280-ю школу населённого пункта Оленья Губа, правда, актовый зал, в котором проходила церемония, сильно отличается от того, в который на первую линейку Виктория Витальевна пришла как классный руководитель, приведя своих первоклашек.

Виктория Никулина, учитель начальных классов школы №280, н.п. Оленья Губа: «Очень волнуюсь. Это мой первый набор. Но рада, что это случилось, что получу много опыта. Детей очень люблю, надеюсь они меня тоже. Рада, что наконец-то первое сентября».

В зале заменили не только напольное покрытие и провели ремонт, его оснастили новым современным музыкальным оборудованием, закупили стильную и удобную мебель, например, зрительские кресла, создали зону для исследовательской-проектной деятельности. Грантовых средств хватило даже на сцену и новые кулисы.

Наталья Капустина, заместитель главы ЗАТО Александровск: «Эта программа реализуется вместе с педагогами и учениками, чтобы реализовать проекты. В этом красивом и обновлённом зале будет защита этих проектов. Думаю, что приятно будет всем».

Елена Законова, заместитель начальника Управления образования ЗАТО Александровск: «Это восторг. Зная, как выглядел зал раньше, это победа. И сейчас мы можем наблюдать реакцию детей: это радость, восторг».

Уже профессионалами в разработке и защите дизайн-проектов можно считать Гимназию Полярного – учреждение стало победителем «Арктической школы» в третий раз. После ремонта столовой и создания библиотечного пространства взялись за зону рекреации. Здесь предполагается знакомство учащихся с промышленной и туристической сторонами региона.

Татьяна Цыпнятова, директор МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Мы посещаем самые разные предприятия: рыбный порт, Кольскую АЭС, вузы и сузы, работаем над тем, чтобы дети понимали не на словах, что такое Мурманская область, а то, что этот край, в котором мы живем. Что мы - будущее поколение - можем дать этому краю».

Милана Войнаш, учащаяся МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Мультимедийный блок появился в новом пространстве, здесь будет доступна вся информация о нашей гимназии».

Профориентационную деятельность в гимназии ведут серьёзную, например, на базе образовательной организации открыт медицинский класс с углублённым изучением биологии и химии.

Даниил Басангов, учащийся МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Я ещё не знаю, в какой именно вуз поступлю, но после обучения я обязательно планирую вернуться в свой родной край».

Также в рамках «Арктической школы» в ЗАТО Александровск открыты площадка для подготовки школьников к олимпиадам «Уникум» и пространства интеллектуальной образовательной среды «Уникум.Малыш» на базе детских садов.

Подробнее об этом расскажем в одном из следующих выпусков.