30 предложений по поддержке участников СВО выдвинули эксперты стратсессии Кадрового центра Мурманской областиГострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.25 19:30

В ЗАТО Александровск в конце года состоялось открытие двух важных социальных объектов

После капитального ремонта учеников поприветствовали в корпусе 266 школы Снежногорска, а в отреставрированном Центре культуры «Прометей» готовятся к новому творческому сезону.

Обновление и оснащение учреждений оценил губернатор Андрей Чибис.

Новая страничка в истории 266-й школы: свои двери для учащихся Снежногорска распахнул один из её корпусов на улице Флотской. Здание 1974 года постройки капитально отремонтировали, теперь это настоящий образовательный комплекс, где открыт Центр детских инициатив, работают спортивный зал и библиотека, новой техникой оснащена для вкусного питания школьников столовая.

В первый день работы школа встретила и почётных гостей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это действительно качественные условия для детей - талантливых, искренних, энергичных. Это дорого стоит».

Открытием новых пространств завершают в ЗАТО Александровск 2025 год. К слову, школа стала 14 объектом в регионе, который обновили в рамках регионального плана «На Севере – Жить!» и благодаря финансированию президентской программы.

Елена Дягилева, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «На следующий год мы продолжаем эту работу: уже в планах ремонт 18 объектов, там внимание уделяется колледжам, но продолжаем ремонтировать и школы, и детские сады. Это говорит о том, что на достигнутом не останавливаемся, главное, чтобы наши дети имели возможность обучаться на современном оборудовании с современными материалами в современных пространствах».

Обновили и важный социально-культурный объект: последний раз ремонт в Центре культуры «Прометей», больше знакомый александровцам, как гаджиевский Дом офицеров, делали в 1983 году. Несколько лет назад удалось преобразить его внешне, облицовка придала зданию современный вид. Теперь завершены и внутренние работы. Вернуться сюда на занятия могут сотни детей и десятки творческих коллективов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я доволен: дети, коллеги, преподаватели сказали, что оборудование современное, полностью под ключ сделан новый современный объект, который стал точкой притяжения для всех».

Сердце центра - зрительный зал со сценой, креслами, звуковым и световым оборудованием. Уже в конце января здесь проведут традиционный муниципальный фестиваль «Встреча друзей». Оценить уровень технического оснащения и выполнения ремонтных работ смогут гости из других городов муниципалитета. Конечно, не обошлось без некоторых сложностей, что для таких масштабов, неудивительно.  

Сергей Меняйло, подрядчик: «Трудности, конечно, были: с кадрами, с пропускным режимом. Но за год мы отремонтировали пять тысяч квадратных метров, в том числе, актовый зал, который оснастили мультимедийной системой».

Привели в порядок и другие помещения – залы и аудитории, в которых занимаются и дети, и взрослые. Например, спустя год к занятиям в тренажерном зале ДОФа приступили спортсмены.

Дарья Бобынина, тренер спортивного зала Центра культуры и досуга «Прометей», г. Гаджиево: «Мы рады, что отремонтировали ДОФ. Прекрасное помещение, очень светлое. Счастливы, что вернулись в ДОФ».

Анна Верховод, посетитель спортивного зала Центра культуры и досуга «Прометей», г. Гаджиево: «По ощущениям, стало теплее, освещение хорошее, вентиляционная система, цвета – все предусмотрено. Оно визуально стало как будто больше, хотя это тоже помещение, в котором мы занимались раньше».

Завершенные ремонтные работы в ДОФе и новый творческий сезон в нём – отличный подарок к новому году для моряков-подводников – защитников Отечества, а также членов их семей, уверены в администрации ЗАТО Александровск и правительстве региона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что будет с зарплатами в 2026 году? Прогноз «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Поцелуй сквозь стену». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 27 копеек, доллар снижается почти на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске в районе дома №37 по проспекту Кирова специалисты «Мурманскводоканала» оперативно устранили аварию-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»