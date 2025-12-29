В ЗАТО Александровск в конце года состоялось открытие двух важных социальных объектов

После капитального ремонта учеников поприветствовали в корпусе 266 школы Снежногорска, а в отреставрированном Центре культуры «Прометей» готовятся к новому творческому сезону.

Обновление и оснащение учреждений оценил губернатор Андрей Чибис.

Новая страничка в истории 266-й школы: свои двери для учащихся Снежногорска распахнул один из её корпусов на улице Флотской. Здание 1974 года постройки капитально отремонтировали, теперь это настоящий образовательный комплекс, где открыт Центр детских инициатив, работают спортивный зал и библиотека, новой техникой оснащена для вкусного питания школьников столовая.

В первый день работы школа встретила и почётных гостей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это действительно качественные условия для детей - талантливых, искренних, энергичных. Это дорого стоит».

Открытием новых пространств завершают в ЗАТО Александровск 2025 год. К слову, школа стала 14 объектом в регионе, который обновили в рамках регионального плана «На Севере – Жить!» и благодаря финансированию президентской программы.

Елена Дягилева, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «На следующий год мы продолжаем эту работу: уже в планах ремонт 18 объектов, там внимание уделяется колледжам, но продолжаем ремонтировать и школы, и детские сады. Это говорит о том, что на достигнутом не останавливаемся, главное, чтобы наши дети имели возможность обучаться на современном оборудовании с современными материалами в современных пространствах».

Обновили и важный социально-культурный объект: последний раз ремонт в Центре культуры «Прометей», больше знакомый александровцам, как гаджиевский Дом офицеров, делали в 1983 году. Несколько лет назад удалось преобразить его внешне, облицовка придала зданию современный вид. Теперь завершены и внутренние работы. Вернуться сюда на занятия могут сотни детей и десятки творческих коллективов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я доволен: дети, коллеги, преподаватели сказали, что оборудование современное, полностью под ключ сделан новый современный объект, который стал точкой притяжения для всех».

Сердце центра - зрительный зал со сценой, креслами, звуковым и световым оборудованием. Уже в конце января здесь проведут традиционный муниципальный фестиваль «Встреча друзей». Оценить уровень технического оснащения и выполнения ремонтных работ смогут гости из других городов муниципалитета. Конечно, не обошлось без некоторых сложностей, что для таких масштабов, неудивительно.

Сергей Меняйло, подрядчик: «Трудности, конечно, были: с кадрами, с пропускным режимом. Но за год мы отремонтировали пять тысяч квадратных метров, в том числе, актовый зал, который оснастили мультимедийной системой».

Привели в порядок и другие помещения – залы и аудитории, в которых занимаются и дети, и взрослые. Например, спустя год к занятиям в тренажерном зале ДОФа приступили спортсмены.

Дарья Бобынина, тренер спортивного зала Центра культуры и досуга «Прометей», г. Гаджиево: «Мы рады, что отремонтировали ДОФ. Прекрасное помещение, очень светлое. Счастливы, что вернулись в ДОФ».

Анна Верховод, посетитель спортивного зала Центра культуры и досуга «Прометей», г. Гаджиево: «По ощущениям, стало теплее, освещение хорошее, вентиляционная система, цвета – все предусмотрено. Оно визуально стало как будто больше, хотя это тоже помещение, в котором мы занимались раньше».

Завершенные ремонтные работы в ДОФе и новый творческий сезон в нём – отличный подарок к новому году для моряков-подводников – защитников Отечества, а также членов их семей, уверены в администрации ЗАТО Александровск и правительстве региона.