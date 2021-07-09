В ЗАТО Александровск в рамках программы реновации приступили к сносу пустующего жилья

В Гаджиево начали демонтаж зданий, на месте которых должен появиться спортивный комплекс. Работы по сносу продолжатся и в Полярном.

В рамках первого этапа реновации ЗАТО в Гаджиево приступили к демонтажу первого пустующего дома на улице Лобова. Всего сносу подлежат 6 зданий на этой улице.

Дмитрий Леонов, руководитель проектов компании «Технодигер»: «Дома будут снесены. Материал от демонтажа будет вторично переработан и передан заказчику».

В третьем квартале 2021 года все сооружения должны быть полностью демонтированы, но касается это не только города подводников.

Андрей Волков, директор отдела капитального строительства администрации ЗАТО Александровск: «Второй этап - это снос домов в Полярном по лице Душенова, 1 и 3, который начнётся в эти выходные».

На месте снесённых сооружений в Гаджиево в 2022-2023 годах должен появиться новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном для местных жителей.

Андрей Волков, директор отдела капитального строительства администрации ЗАТО Александровск: «После сноса данного здания проектировщиками будет проведена геологическая проверка грунтов для ФОКа на данном участке местности».

А вот для освобожденной от пустующего жилья территории в Полярном проектов строительства пока нет. Жители окрестных многоквартирных домов надеяться на появление новой зоны парковки для автомобилей.

На следующий год снос ветхого и пустующего жилья в рамках программы реновации продолжится, отмечают власти. Вероятнее всего, демонтированы будут законсервированные и нежилые здания города воинской славы.