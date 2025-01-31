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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.25 19:30

В ЗАТО Александровск в течение месяца будут определять педагога, который станет обладателем главного приза XVI профессионального состязания специалистов образовательных учреждений

Совершенствовать и совершенствоваться: переходящий кубок конкурса профессионального мастерства временно вернулся в судейскую коллегию.

В ЗАТО Александровск стартовал конкурс профессионального педагогического мастерства, частью церемонии которого остаётся торжественная речь абсолютного победителя прошлого года.

Для Марии Чебыкиной символ состязания стал больше, чем просто заслуженным кропотливым трудом призом, звание дало толчок к самосовершенствованию и постоянному росту.

Мария Чебыкина, советник директора по воспитательной работе школы №2, г. Полярный: «С таким званием хочется постоянно совершенствовать своё мастерство, быть примером не только для детей, не только для родителей, но и для педагогов. Звание даёт понимание, что ты человек, доказывающий своё совершенство и мастерство».

Впервые на север логопед Светлана Волкова приехала в составе поисковой экспедиции и, как это часто бывает, по-настоящему влюбилась в Заполярье. В профессии педагог уже 10 лет, работает с особенными детьми. Свой опыт представила одной из первых – открыли конкурсные испытания именно номинацией «Учитель-дефектолог».

Светлана Волкова, учитель-логопед детского сада №46, г. Гаджиево: «У меня мама – педагог, а за партой я с двух лет. Она всегда была для меня примером, всегда восхищали в ней её трудолюбие, любовь к детям, её настрой».

Отметили организаторы события некоторые стихийные приметы конкурса. Например, в 16 сезоне участие приняли 16 педагогов муниципалитета. Но только их опыт и знания, любовь к детям и профессии, целеустремленность и трудолюбие смогут стать опорой на пути к званию лучшего в этом году.

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