В ЗАТО Александровск в торжественной обстановке зарегистрировали первых малышей, рождённых в 2019 году

Полина, Марья и Вероника – три девочки из Полярного, Гаджиево и Снежногорска сегодня принимают поздравления и свои первые документы.

В семье Гладких маленькая Вероника уже второй ребёнок. У неё есть старший брат, который в скором времени станет девочке верным другом, хорошим помощником и настоящим защитником. Но пока за крохой предпочитает наблюдать со стороны.

В семье Меховых Марья - долгожданный первенец. Пока счастливые родители радуются спокойному характеру своей малышки. «Спокойная малышка у нас, - говорит семья Меховых из Гаджиево. - Нам повезло, можно сказать, а как дальше будет, не знаю».

Поздравить девочек и их родителей пришли представители администрации и библиотекари. На память о торжественном моменте семьям вручили памятные знаки и подарки. Традиция торжественно регистрировать первых в году новорожденных малышей, появилась в большом ЗАТО 19 лет назад. С тех пор свидетельства вручают каждый январь.