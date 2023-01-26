В ЗАТО Александровск ведут борьбу с информационной безграмотностью в школьной среде

Не попасть в сети мошенников и не дать себя затравить в интернете – одна из наиболее распространённых задач сегодняшней школьной системы. Речь об уроках информатики, на которых юных северян учат не только основам цифровых технологий, но и ликвидируют их безграмотность в отношении социальных сетей.

Без телефона жизнь современного человека, включая школьников, сложно представить, ведь в нём сосредоточена масса полезных цифровых сервисов - заметки, поисковики, карты, игры и, конечно же, соцсети с сотнями тысяч людей. Но вот общение с некоторыми «друзьями» не всегда безопасно.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Кто-то, например, мошенники и злоумышленники могут через контакты в соцсетях пытаться реализовать крайне негативные свои намерения. И наша задача – помочь молодёжи на уровне начала общения отличить человека хорошего от человека, имеющего злые намерения».

В процессе учебного разговора на профильном уроке в одной из школ Снежногорска выясняется, что большая часть ребят так или иначе сталкивалась с мошенническими схемами, например, при покупке товаров онлайн или во время общения с незнакомыми людьми, которые по итогу оказывались фейковыми. Стоит беспокоится и о защите собственной информации: личные фото и видеоматериалы легко могут попасть в сеть, а ребёнок рискует столкнуться с ещё одной малоприятной проблемой.

Наталья Портова, учитель информатики школы №266, г. Снежногорск: «Сейчас кибербуллинг распространён, поэтому мы стараемся что-то рассказать ребятам об этом, объясняем, как из такой ситуации выйти. Сама была классным руководителем, сталкивалась с этим».

Выйти из сложных киберситуаций можно, но лучше негативный опыт предотвратить теоретическими знаниями. Именно поэтому на уроках информатики так много времени уделяют вопросам борьбы с информационной безграмотностью.