В ЗАТО Александровск вновь активировался Общественный совет при администрации муниципалитета

Работа специалистов не останавливается. Но сегодня поводом для встречи с главой ЗАТО стали веские обстоятельства.

Вопросов на повестке этой встречи Общественного совета и главы большого ЗАТО немало. Например, нужно совместными усилиями подготовиться к визиту представителей Общественной палаты области, их приезд запланирован на май. Есть и долгосрочные цели, без помощи власти, которые сложно воплотить.

Валентина Коськина, председатель Общественного совета при администрации ЗАТО Александровск: «Мы хотим озвучить проекты, предложенные Общественным советом ЗАТО Александровск, для создания условий комфортного проживания людей пожилого возраста».

Цели и задачи таких органов многим непонятны, но на самом деле общественники выступают рупором народного мнения, именно благодаря им удается найти баланс между интересами сторон.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Общественный совет, на мой взгляд, могу ошибиться, но основная его задача – доводить интересы граждан до нас, до чиновников. И чтобы мы, когда ищем тот самый компромисс между муниципалитетом и жителем, и общественным мнением, нашли этот компромисс с учётом возможностей муниципалитета и желанием граждан».

Форм такого трёхстороннего диалога – администрация, Общественный свет, жители ЗАТО – много, уверяют специалисты. Напомнили о том, что даже в период пандемии встречи не прекращались, дискутировали общественники и власть в режиме онлайн. Теперь, когда ограничения смягчаются, очные собрания непременно возобновятся.