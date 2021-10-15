В ЗАТО Александровск волонтёры Всероссийской переписи населения завершили обучение и начинают работу с гражданами

Это не переписчики, а люди, которые могут рассказать и пояснить жителям, как правильно пройти процедуру переписи. Волонтёры так же одеты в яркую форму с логотипами. Никаких вопросов они не задают, а наоборот, готовы ответить на любой сами, прежде всего, касающийся способов участия в переписи.

Ольга Компаниец, руководитель местного волонтёрского штаба Всероссийской переписи населения: «У нас изъявили желание принять активное участие 17 человек, в их основные обязанности входит информирование граждан о том, как они могут проголосовать и где».