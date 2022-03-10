В ЗАТО Александровск впервые прошёл технический семинар по каратэ

Участниками стали обучающиеся спортивной школы Снежногорска, а мастер-класс ребятам преподал неоднократный чемпион России и призёр международных состязаний, тренер Эмиль Сковородников.

Организовать открытый урок-семинар для каратистов тренер снежногоской школы задумал давно. На призыв с радостью откликнулся Эмиль Сковородников – многократный чемпион России, призёр Чемпионатов Европы и преподаватель. Оба каратиста уверены, такой опыт скажется положительно и на спортивной технике, и на мышлении детей.

Сергей Волков, тренер-преподаватель по карате детско-юношеской спортивной школы, г. Снежногорск: «Они мотивируют: во-первых, дети видят мастеров. К тренеру они привыкают, а когда видят новое лицо – появляется искра. Я сам бывал на семинарах, оттуда приезжал заряженным опытом, знаниями. У Эмиля Равилиевича большой опыт в соревновательной деятельности».

Разный возраст спортсменов также не помеха, отмечает специалист.

Эмиль Сковородников, мастер спорта международного класса по каратэ, многократный чемпион России, г. Клин: «Это не помешает, я буду давать знания, которые пригодятся и начинающим, и детям с опытом».

Выступающим каратистам важно знать, на что во время соревнований обращают внимание судьи. Именно на этих деталях и предстоит заострить внимание в процессе тренировок.

Кира Черепанова, каратистка ДЮСШ, г. Снежногорск: «Как говорил тренер, техника у меня более-менее нормальная, единственное, где я отстаю, это стойки. Они должны быть очень узкими – это и нужно исправить, чтобы сдать хорошо».

Девчонок в рядах каратистов тоже немало. Это один из тех видов спорта, который пригодится любому ребёнку, считают специалисты.

Эмиль Сковородников, мастер спорта международного класса по каратэ, многократный чемпион России, г. Клин: «С девочками даже проще. Когда они маленькие, они больше дисциплинированны, раньше созревают мозгами: где мальчику хочется поиграть, девочки, наоборот, дисциплинированы, начинают что-то лучше показывать. Поэтому у них лучше получается достигать прогресса и добиваться высот».

Кира старается не применять приёмы каратэ вне стен спортшколы, однако, их знания могут здорово помочь, уверена спортсменка.

Кира Черепанова, каратистка ДЮСШ, г. Снежногорск: «Девушка должна быть сильной, жёсткой, уметь за себя постоять. Именно каратэ тренирует силу, выносливость, терпение, что очень пригодится в будущем».

У каратистов недавно состоялась поездка на Международные соревнования в Московской области. Трое из пяти спортсменов смогли приблизиться к лидирующим позициям – заняли 4-е место. Не хватило опыта выездных соревнований, пояснили каратисты. Совершенствоваться приходится на месте, ведь ежегодные экзамены на повышение квалификации, или как говорят спортсмен, «на пояса», никто не отменял.

Роман Волков, каратист ДЮСШ, г. Снежногорск: «После чёрного пояса есть ещё девять данов. У меня первый, есть куда ещё стремиться».

Сейчас снежногорские каратисты активно готовятся к областным выступлениям, которые состоятся в апреле, а в случае успеха, нацелены и на поездку в Петрозаводск на соревнования по Северо-Западному округу.