В ЗАТО Александровск юные корреспонденты продолжают изучать основы журналистики

На этот раз в рамках проекта «Академия журналистики» ребята побывали в местной студии и примерили роль ведущего новостей.

11-классник Артём Корсун в дни осенних каникул без дела не сидит – юноша давно увлекается журналистикой: пишет посты, снимает видео. Однако профессиональную кухню этого процесса не видел. До сегодняшнего дня.

Артём Корсун, обучающийся «Академии журналистики», г. Снежногорск: «Да, я на студии впервые. Понравилось работать ведущим, очень привлёк телесуфлёр, я впервые его вижу и не знал, как он работает. Познавательно, много, чего узнал».

Местный телеканал, некогда транслировавший новости большого ЗАТО, теперь работает в качестве корпункта, тем не менее с удовольствие встречает гостей. Наши юные коллеги – участники проекта «Академия журналистики» узнали изнанку записи новостей.

Ярослава Бурнышева, обучающаяся «Академии журналистики», г. Снежногорск: «Сегодня мне подробно всё рассказали, мне очень понравилось, понравилось сидеть и кричать: «Начинаем!». Вот это больше всего понравилось.

Посидеть в кресле ведущего удалось каждому. Ребята оценили, насколько сложно правильно и чётко прочитать готовый текст. Пусть даже с помощью телесуфлёра: «Добрый вечер! В эфире «Академия журналистики» и её обучающиеся Марина и Настя».

- Новичками нас уже не назовёшь: в пилотном режиме мы реализуем проекты для школьников и их родителей. В роли ведущих мы себя пробовали, в роли корреспондентов и операторов тоже. Однако есть чему учиться и к чему стремиться.

Впереди ребят ждёт ещё одно увлекательное испытание: им предстоит самостоятельно снять полноценный сюжет, в котором героями будут интересные люди и их профессия. Но об этом в следующих выпусках новостей