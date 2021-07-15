В ЗАТО Александровск за ходом строительства объектов, запланированных к исполнению в текущем году, пристально следят муниципальные и региональные власти

На этой неделе депутат Мурманской областной Думы от Александровска Владимир Мищенко посетил свой округ.

В центре внимания зампредседателя областной Думы Владимира Мищенко были объекты благоустройства в Полярном. Раньше на этом месте находилась одна из самых любимых детских площадок юных полярнинцев - «Кораблик». Но элементы со временем пришли в негодность, поэтому было принято решение площадку полностью обновить. В июне провели конкурс и определили подрядчика. Однако, как это нередко бывает, сроки начала работ всё же сместились.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Здесь нужен был контроль и взаимодействие с подрядчиком вплотную не только по этому объекту. Эта площадка – показатель того, как должны работать, если это региональные деньги, то региональный контроль, муниципальный и работа с подрядчиком «.

По словам депутата, характерная особенность текущих строек — финансирование. Если ещё несколько лет назад муниципалитеты справедливо сетовали на недостаточность средств для преобразований, то сегодня ситуация изменилась радикально: региональная и федеральная власти выделяют солидные деньги на проекты благоустройства. Задача на местном уровне обеспечить их эффективное использование.

Сергей Богза, и.о. главы ЗАТО Александровск: «На самом деле, было бы совершенно неправильно сказать, что муниципалитет ни за что не отвечает. Муниципалитет отвечает за все стройки, происходящие у нас на территории. В частности, вот этот объект мы обещали подготовить основание под детскую площадку, в народе называемой «Кораблик». Вы видите, работы идут, мы его инспектируем».

Причиной затянувшихся сроков начала работ на объекте специалисты называют неверно выполненные геодезические исследования, которые производили в осенне-зимний период.

Николай Варнин, руководитель проекта: «Сделали неправильно, был сильный уклон, поэтому спланировали, всё вывели, теперь все будет ровно».

Вторым этапом преобразований станет доставка в Полярный малых архитектурных форм. Этой частью работ занимается Корпорация развития Мурманской области. Предположительный срок монтажа оборудования и сдача объекта в эксплуатацию — середина августа.