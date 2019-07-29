В ЗАТО Александровск завершаются плановые ремонтные работы дорог общего пользования

Всего в этом году в планах «залатать» и поменять дорожное полотно объёмом 23 тысячи квадратных метра.

Государственный кошелёк суровая северная погода не щадит, каждый год из федерального, областного и муниципального бюджетов на ремонт магистралей направляют миллионы рублей. В ЗАТО Александровск в этом году обновят 23 тысячи квадратных метров дорог общего пользования. Помимо капитального ремонта выполнят и ямочный.

«В первую очередь будем закрывать, естественно, дороги. По остаточному принципу – дворы», - уточняет Денис Проскурин, и.о. директора отдела капитального строительства ЗАТО Александровск.

Сейчас капитальный ремонт дорожного полотна завершают на автоподъезде к Полярному и Оленьей Губе.

Подрядчика для выполнения ремонтных работ в ЗАТО выбирают путём проведения аукциона на работы. По практике прошлых лет, чтобы успеть в сроки, дорожники трудятся в 2 смены. Итоговую приёмку проведёт комиссия, в составе которой и заказчик – отдел капитального строительства большого ЗАТО.