В ЗАТО Александровск завершили весеннюю призывную кампанию
На пунктах сбора сохранились условия ковидных ограничений, однако появились и новшества.
С учёбой у призывника Павла не всё сложилось, парень пока в раздумьях, чем хотел бы заняться в жизни. Однако служба ждать не станет, поэтому Паша готовится к отправке в армию. Будущий солдат считает, что срочную службу стоит упразднить, лучше это будет профессией для тех, кто считает своим призванием защищать Родину.
Павел Скрипченко, призывник, г. Полярный: «Лучше контрактная служба, потому что есть те, кто не хотят служить, и те, кто хочет. Идти в армию надо тем, кто рвётся туда».
Тем более что большинство призывников останутся проходить срочную службу в частях Мурманской области.
Пётр Комаров, военный комиссар городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск Мурманской области: «При распределении задания учитываются территориальное распределение: большая часть наших призывников попадут в подразделения Северного флота».
В этом году, как и в прошлом, на пунктах сбора и распределения соблюдается режим ограничений – ребятам выдаются средства индивидуальной защиты, призывники проходят как минимум дважды тестирование на наличие/отсутствие ковида. Родителям не стоит переживать за судьбу своих детей – даже в связи с ситуацией в стране, новобранцы ни в коем случае не отправятся в опасные зоны.
Пётр Комаров, военный комиссар городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск Мурманской области: «Даны жёсткие указания, данные меры будут строго соблюдаться: призывники не будут отправляться в горячие районы, все прекрасно знают о ситуации в стране».
Желающим заработать можно заменить срочную службой по контракту. Для этого необходимо заранее сообщить членам комиссии о своём решении и заполнить соответствующие документы.