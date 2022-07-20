В ЗАТО Александровск завершили весеннюю призывную кампанию

С учёбой у призывника Павла не всё сложилось, парень пока в раздумьях, чем хотел бы заняться в жизни. Однако служба ждать не станет, поэтому Паша готовится к отправке в армию. Будущий солдат считает, что срочную службу стоит упразднить, лучше это будет профессией для тех, кто считает своим призванием защищать Родину.

На пунктах сбора сохранились условия ковидных ограничений, однако появились и новшества.

С учёбой у призывника Павла не всё сложилось, парень пока в раздумьях, чем хотел бы заняться в жизни. Однако служба ждать не станет, поэтому Паша готовится к отправке в армию. Будущий солдат считает, что срочную службу стоит упразднить, лучше это будет профессией для тех, кто считает своим призванием защищать Родину.

Павел Скрипченко, призывник, г. Полярный: «Лучше контрактная служба, потому что есть те, кто не хотят служить, и те, кто хочет. Идти в армию надо тем, кто рвётся туда».

Тем более что большинство призывников останутся проходить срочную службу в частях Мурманской области.

Пётр Комаров, военный комиссар городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск Мурманской области: «При распределении задания учитываются территориальное распределение: большая часть наших призывников попадут в подразделения Северного флота».

В этом году, как и в прошлом, на пунктах сбора и распределения соблюдается режим ограничений – ребятам выдаются средства индивидуальной защиты, призывники проходят как минимум дважды тестирование на наличие/отсутствие ковида. Родителям не стоит переживать за судьбу своих детей – даже в связи с ситуацией в стране, новобранцы ни в коем случае не отправятся в опасные зоны.

Пётр Комаров, военный комиссар городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск Мурманской области: «Даны жёсткие указания, данные меры будут строго соблюдаться: призывники не будут отправляться в горячие районы, все прекрасно знают о ситуации в стране».

Желающим заработать можно заменить срочную службой по контракту. Для этого необходимо заранее сообщить членам комиссии о своём решении и заполнить соответствующие документы.