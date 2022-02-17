В ЗАТО Александровск завершился 1 этап муниципального конкурса «Учитель года»

4 педагога продолжили борьбу за звание лучшего учителя и воспитателя, впереди их ожидает защита проекта перед жюри и мастер-класс.

Уже третий год конкурс профмастерства для сотрудников сферы образования в ЗАТО Александровск проходит, скорее, в онлайн-формате. Растущее число педагогов, заинтересованных в обмене опытом, говорит о том, что к такому режиму учителя и воспитатели адаптировались. Позади первый тур и три конкурсных испытания – участники представили свои информационные ресурсы, показали опыт работы и провели открытое занятие. Однако, если раньше конкурсанты урок давали в другом образовательном учреждение, то в связи с пандемией задача несколько упростилась.

Елена Козловская, старший методист информационно-методического Центра, г. Снежногорск: «В виду определенных обстоятельств этого года, участники давали в своих образовательных организациях, но не на своих учащихся».

По итогам отбора во второй тур вышли 4 педагога, которые поборются за главный приз и звание «Лучший педагогический работник года» в муниципалитете. Впереди у участников мастер-классы (также в формате онлайн) и защита проекта перед жюри конкурса.

Елена Козловская, старший методист информационно-методического Центра, г. Снежногорск: «Жюри увидят участников, смогут им задать вопросы, пообщаться, узнать об их перспективах».

До конца февраля муниципальный этап завершится, будет проведена церемония награждения победителей и призёров, а также окончательно определят педагога образовательных учреждений, которые представят ЗАТО Александровск на региональных педагогических состязаниях профессионального мастерства.