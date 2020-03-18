Прокуратура г. Кировска проводит проверку по факту гибели альпиниста8 (8152) 477-931 - открыта «горячая линия» по коронавирусной инфекции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.20 19:30

В ЗАТО Александровск завершился турнир на Кубок Федерации по спортивной борьбе

В командном зачёте сразились спортсмены по греко-римской борьбе.

Никита Цёмра вышел на ковёр защищая честь Мурманской школы олимпийского резерва, а ведь когда-то, около семи лет назад, свою спортивную карьеру начал здесь, в Снежногорске, с командой, против которой приходится бороться. Тренеры обиды на парня не держат, наоборот, гордятся спортсменом, которого воспитали. Сам же Никита уверен, что победы ему достаются упорным трудом и тренировками, которые заключаются в общем физическом развитии.

Никита Цёмра, г. Мурманск: «В отдельной форме мы можем поиграть в футбол, в регби, побороться просто так. Нужно стараться на тренировке, нужно позаниматься и попотеть».

А у гаджиевца Никиты Балычева иные способы достижения победы - своего соперника он одолел быстрой контратакой. Тем самым принёс команде нужные баллы.

Никита Балычев, г. Гаджиево: «Он хотел сделать вертушку, но я его накрыл. «Накрыл» - то есть, ушёл от захвата и положил его».

Однако в этом турнире не только победами можно улучшить или ухудшить положение в командном зачёте.

Владимир короленко, главный судья соревнований на Кубок Федерации по спортивной борьбе, г. Снежногорск: «Стенка на стенку» - это в каждом весе имеет право бороться только один человек от команды. Если у команды нет представителя в определённом весе, то ему ставится поражение».

Нулевое количество баллов команды набирали от нехватки борцов нужной категории, в основном, это, выражаясь спортивными терминами, «мухи» – представители самой лёгкой весовой категории до 32 кг и «тяжи» - юноши, весом более 75 кг. Тренеры не скрывают, многим мальчишкам пришлось «набирать» до нужной категории.

Владимир Короленко, главный судья соревнований на Кубок Федерации по спортивной борьбе, г. Снежногорск: «Да, придерживали вес, в трёх категориях пришлось принижать, а остальные, кто-то даже наедал вес».

У секции греко-римской борьбы Снежногорска большая история, многие воспитанники спортивной школы сейчас тренируют юношей в других регионах страны или продолжают покорять спортивные вершины.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «У нас очень сильная команда, тренеры, которые готовят действительно правильно ребят. Пример тому - переходящий  кубок - он у нас».

Команды, занявшие призовые места, получают денежные бонусы, которые можно направить на обновление инвентаря или формы. За первое место предусмотрен приз в 15 тысяч рублей, за 2-е и 3-е – по семь тысяч. В этом году переходящий Кубок и главный приз вновь завоевали снежногорцы. «Серебро» увезла мурманская школа олимпийского резерва, а «бронзу» – спортивная школа Гаджиево.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Наталья
16.03.20 13:19
Хорошо икру красную кушала...
Комментарий к новости:Юлия Величко будет представлять Мурманскую область в новом составе Общественной палаты РФ
омега
16.03.20 02:40
если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Комментарий к новости:Профсоюзы ещё надеются на то, что удастся вернуть прежний возраст выхода на пенсию жителей Заполярья
Валерий Лысенко
14.03.20 12:20
Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
Комментарий к новости:Один день из жизни Кильдинстроя
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Цены на бензин на АЗС Мурманской области замерли-PRO Валюту (16+)Куда, рублик, спешишь, куда котишься...-PRO Энергетику (18+)КАЭС - повышает надежность энергоснабжения потребителей в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нынешний коэффициент извлечения нефти в России, составляющий 29-30% – это позор-PRO Законы (18+)Депутаты пенсионный возраст россиян подняли, а теперь думают, как отпустить на заслуженный отдых ненужных экономике предпенсионеров
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 804 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика