В ЗАТО Александровск завершился турнир на Кубок Федерации по спортивной борьбе

В командном зачёте сразились спортсмены по греко-римской борьбе.

Никита Цёмра вышел на ковёр защищая честь Мурманской школы олимпийского резерва, а ведь когда-то, около семи лет назад, свою спортивную карьеру начал здесь, в Снежногорске, с командой, против которой приходится бороться. Тренеры обиды на парня не держат, наоборот, гордятся спортсменом, которого воспитали. Сам же Никита уверен, что победы ему достаются упорным трудом и тренировками, которые заключаются в общем физическом развитии.

Никита Цёмра, г. Мурманск: «В отдельной форме мы можем поиграть в футбол, в регби, побороться просто так. Нужно стараться на тренировке, нужно позаниматься и попотеть».

А у гаджиевца Никиты Балычева иные способы достижения победы - своего соперника он одолел быстрой контратакой. Тем самым принёс команде нужные баллы.

Никита Балычев, г. Гаджиево: «Он хотел сделать вертушку, но я его накрыл. «Накрыл» - то есть, ушёл от захвата и положил его».

Однако в этом турнире не только победами можно улучшить или ухудшить положение в командном зачёте.

Владимир короленко, главный судья соревнований на Кубок Федерации по спортивной борьбе, г. Снежногорск: «Стенка на стенку» - это в каждом весе имеет право бороться только один человек от команды. Если у команды нет представителя в определённом весе, то ему ставится поражение».

Нулевое количество баллов команды набирали от нехватки борцов нужной категории, в основном, это, выражаясь спортивными терминами, «мухи» – представители самой лёгкой весовой категории до 32 кг и «тяжи» - юноши, весом более 75 кг. Тренеры не скрывают, многим мальчишкам пришлось «набирать» до нужной категории.

Владимир Короленко, главный судья соревнований на Кубок Федерации по спортивной борьбе, г. Снежногорск: «Да, придерживали вес, в трёх категориях пришлось принижать, а остальные, кто-то даже наедал вес».

У секции греко-римской борьбы Снежногорска большая история, многие воспитанники спортивной школы сейчас тренируют юношей в других регионах страны или продолжают покорять спортивные вершины.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «У нас очень сильная команда, тренеры, которые готовят действительно правильно ребят. Пример тому - переходящий кубок - он у нас».

Команды, занявшие призовые места, получают денежные бонусы, которые можно направить на обновление инвентаря или формы. За первое место предусмотрен приз в 15 тысяч рублей, за 2-е и 3-е – по семь тысяч. В этом году переходящий Кубок и главный приз вновь завоевали снежногорцы. «Серебро» увезла мурманская школа олимпийского резерва, а «бронзу» – спортивная школа Гаджиево.