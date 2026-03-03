В ЗАТО Александровск жюри конкурса детской и семейной «Рукописной книги» завалили творческими работами

Юные литераторы не перестают удивлять! Среди участников – целые поколения тех, кто пишет сказки и создаёт необычных героев, живущих на страницах рукописных изданий.

Всего из 11 букв можно сверстать книгу! Не верите? За основу своего рукописного издания о родном Снежногорске Ярослав Дубовцев взял 11 символов русского алфавита – с них и начинается каждая из страниц книги.

Ярослав Дубовцев, участник конкурса детской и семейной «Рукописной книги», г. Снежногорск: «Мы с мамой писали про город Снежногорск. Тут каждая буква связана с каким-то событием в Снежногорске, например, буква Ж – животные».

С буквы Н автор начал рассказ о градообразующем предприятии Снежногорска, на котором много лет трудится глава семьи Дубовцевых. Особенно этот факт покорил сердца сотрудников «Нерпы». Ярослава отметили специальным призом от судоремонтного завода.

Впрочем, не остались без внимания и другие 77 произведений, участвующих в традиционном и уже 32-м конкурсе детской и семейной рукописной книги.

Создают собственными руками необычные изделия юные литераторы как в индивидуальном порядке, так и семьями, как, например, семья Бублик из Полярного.

Валентина и Валерия Бублик, участники конкурса детской и семейной «Рукописной книги», г. Снежногорск: «Идеи возникали постепенно, интернет, конечно, приходил на помощь. Материалы использовали разные, например, остатки ткани от рукоделия. В основном, книга из фетра. Печать, ламинация – и получилась такая книга!».

Валерия и Валентина уже второй раз становятся участниками творческого состязания. На этот раз писали книгу об Арктике и её обитателях.

Больше всего авторов в этом году заявилось в номинации «Проба пера», отмечают организаторы.

Ирина Кольчевская, заведующая Городской детской библиотекой «Мир Детства», г. Снежногорск: «Хочу заметить, что у нас есть традиционные номинация, например, связанные с нашим краем, Родиной, Мурманской областью. В этом году определены две новые номинации об Арктике и номинация, которая соответствует 65-летию со Дня полёта человека в космос – это «Первопроходцы вселенной».

Лучшие произведения – книги, занявшие призовые места и ставшие победителями в номинациях, отправятся покорять региональный этап литературного конкурса.