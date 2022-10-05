В ЗАТО город Заозерск активно развивается движение «Юнармия»

В этом году для ребят оборудовали новый класс. Установили электронный тир со всеми видами стрелкового вооружения. Здесь появился манекен по имени Гоша, предназначенный для отработки оказания первой медицинской помощи пострадавшему.