День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.22 19:30
В ЗАТО город Заозерск активно развивается движение «Юнармия»
В этом году для ребят оборудовали новый класс. Установили электронный тир со всеми видами стрелкового вооружения. Здесь появился манекен по имени Гоша, предназначенный для отработки оказания первой медицинской помощи пострадавшему.
Такие обновления стали возможными благодаря поддержке правительства Мурманской области, выделенной субсидии и средствам местного бюджета.
Игорь Винокур, председатель Совета депутатов ЗАТО город Заозерск: «Приобрели оборудование, чтобы дети знали, как и что работает, приобрели стрелковый тир и приборы для того, чтобы их обучать. Мне приятно, что дети сами идут в «Юнармию», потому что им интересно».
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
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