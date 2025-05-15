В ЗАТО Островной: не по воде, а по воздуху

В середине лета теплоход «Клавдия Еланская» снимут с маршрута. Судно отправят на плановый ремонт.

Глава региона поручил оперативно выделить необходимые финансы на обновление. Сейчас прорабатывается альтернативный вариант транспортного сообщения.

Планируется, что между Мурманском и ЗАТО Островной будет курсировать вертолёт Ми-8, как это было в предыдущие годы.

После ремонта теплоход снова выйдет на обслуживание морской линии.

Николай Михайлов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Расписание утверждено на май-июнь, оно опубликовано у нас на сайте. Плановый срок ремонта по технической ведомости составляет 45суток. Постановка судна планируется после последнего июньского рейса. То есть, теплоход приходит в Мурманск 27 числа по расписанию и после уходит на ремонт».