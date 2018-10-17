В ЗАТО Островной снова не попасть и оттуда не выехать

Жители ЗАТО Островной лишились транспортного сообщения с большой землей. Единственную возможность выехать и вернуться обратно обеспечивал теплоход «Клавдия Еланская», но он отправился на плановый ремонт. Решить вопрос пытались на заседании профильного комитета в областной думе.

Единственный мостик между большой землей и ЗАТО Островным, расположенным на побережье Баренцева моря к востоку от Мурманска «встал» на плановый ремонт. Речь о теплоходе «Клавдия Еланская», построенном еще в 70-х годах прошлого столетия. По словам депутатов областной Думы, которые сегодня собрались, чтобы обсудить проблему, судно требует не обновления, а замены.

Михаил Антропов, председатель комитета областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации: «Пора менять «Еланскую» - единственное наше транспортное средство морское с этим населенным пунктом, этим муниципалитетом, поэтому эта тема стоит в повестке дня. И мы совместно с правительством Мурманской области пытаемся подготовить документы для того, чтобы включить это мероприятие в государственную федеральную программу развития транспортной системы».

Как говорят сами народные избранники, пока они в начале пути - на стадии формирования документа, но вопрос нужно решать уже сейчас.

Михаил Антропов, председатель комитета областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации: «Решения нет пока в данном случае. Только ставится вопрос, что для этих целей, наверное, нужно предусмотреть вертолет, который хотя бы какие-то текущие вопросы решал. Потому, что ежегодно эта пауза возникает. И пока решения этой проблемы нет».

Парламентарий считает, даже когда теплоход вернется к регулярным рейсам, вопросы транспортной доступности Островного останутся острыми. График движения «Еланской» нередко нарушается. Рейсы переносятся или задерживаются, что в итоге сказывается на безопасности жителей, ведь все продукты и снабжение в Гремиху так же доставляет теплоход.