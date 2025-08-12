В ЗАТО Видяево почтили память погибших моряков-подводников АПРК «Курск»

«Милые мои, Наташа и сынок Саша!!! Если у вас это письмо, значит меня нет. Я вас обоих очень люблю. Наташа, прости меня за всё. Сынуля, будь мужчиной. Я вас крепко целую». Это последние слова старшего мичмана подводной лодки «Курск» Андрея Борисова. Скорее всего, когда он писал эти строки, то понимал, что живым из отсека потерпевшей взрыв подводной лодки уже никто не выберется.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Курск был гордостью Российского флота, а его экипаж – героями. Мы будем всегда помнить мужество, отвагу, стойкость каждого из 118 моряков-подводников, отдавших свои жизни в этот день в Баренцевом море».

25 лет назад в Баренцево море вышли атомные и дизельные подводные лодки, эскадры надводных кораблей, во главе которого стояли авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный крейсер «Пётр Великий». Но вместо планируемого запуска торпед экипажем подводной лодки «Курск» на борту флагмана Северного флота зафиксировали два подводных взрыва. «Курск» не отчитался о выполнении боевой задачи и не вышел на связь.

Стало ясно, что на учениях произошла нештатная ситуация.

Андрей Калинин, главный федеральный инспектор по Мурманской области: «Вся страна с замиранием сердца ждала новостей и до последнего надеялась на спасение экипажа. Моряки-подводники - экипаж «Курска» с честью выполнили свой служебный долг и остались верны присяге».

Долгое время родные и близкие находились в неведении, пока Вячеслав Попов, на тот момент командующий Северным флотом, не рассказал о том, что моряков-подводников не вернуть.

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом, вице-адмирал: «В результате катастрофы трагически погиб новейший атомный подводный ракетный крейсер «Курск» вместе с одним из лучших экипажей-подводников. Скоротечное развитие аварии не оставило шансов подводникам на спасение своего корабля. Борьба за живучесть, к сожалению, была безуспешной».

В свой поседений рейс крейсер вышел именно из Видяево - города подводников, где теперь каждый год в день трагедии организуют памятный митинг и богослужение.

Владыка Тарасий, епископ Североморский и Умбский: «Вся страна с замиранием и молитвой, обращенной к Богу, следила за событиями в Баренцевом море. Следила и надеялась. Но подвиг, который совершили моряки подводной лодки «Курск», стал тем подвигом, который изменил не только внешнее состояние, но и развернул и души людей по отношению к любви своему Отечеству».

«Здесь темно писать, но наощупь попробую шансов похоже нет, % 10-20, будем надеяться, что кто-нибудь прочитает. Здесь список л/с отсеков, которые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо. Колесников», - эти строки писал Дмитрий Колесников, командир турбинной группы дивизиона движения К-141 «Курск».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Отчаиваться не надо» - из записки Колесникова - это обращение к нам, живым, поэтому и экипаж всегда с нами. Он живой: он в нашей памяти, в наших сердцах, в наших делах и мы гордимся ими. Они были верны присяге и выполняли свой долг до последней минуты».

В трюмах подводной лодки удалось найти 115 членов экипажа, трое человек пропали без вести.