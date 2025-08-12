В ЗАТО Видяево почтили память погибших моряков-подводников АПРК «Курск»
Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Курск был гордостью Российского флота, а его экипаж – героями. Мы будем всегда помнить мужество, отвагу, стойкость каждого из 118 моряков-подводников, отдавших свои жизни в этот день в Баренцевом море».
25 лет назад в Баренцево море вышли атомные и дизельные подводные лодки, эскадры надводных кораблей, во главе которого стояли авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный крейсер «Пётр Великий». Но вместо планируемого запуска торпед экипажем подводной лодки «Курск» на борту флагмана Северного флота зафиксировали два подводных взрыва. «Курск» не отчитался о выполнении боевой задачи и не вышел на связь.
Стало ясно, что на учениях произошла нештатная ситуация.
Андрей Калинин, главный федеральный инспектор по Мурманской области: «Вся страна с замиранием сердца ждала новостей и до последнего надеялась на спасение экипажа. Моряки-подводники - экипаж «Курска» с честью выполнили свой служебный долг и остались верны присяге».
Долгое время родные и близкие находились в неведении, пока Вячеслав Попов, на тот момент командующий Северным флотом, не рассказал о том, что моряков-подводников не вернуть.
Константин Кабанцов, командующий Северным флотом, вице-адмирал: «В результате катастрофы трагически погиб новейший атомный подводный ракетный крейсер «Курск» вместе с одним из лучших экипажей-подводников. Скоротечное развитие аварии не оставило шансов подводникам на спасение своего корабля. Борьба за живучесть, к сожалению, была безуспешной».
В свой поседений рейс крейсер вышел именно из Видяево - города подводников, где теперь каждый год в день трагедии организуют памятный митинг и богослужение.
Владыка Тарасий, епископ Североморский и Умбский: «Вся страна с замиранием и молитвой, обращенной к Богу, следила за событиями в Баренцевом море. Следила и надеялась. Но подвиг, который совершили моряки подводной лодки «Курск», стал тем подвигом, который изменил не только внешнее состояние, но и развернул и души людей по отношению к любви своему Отечеству».
«Здесь темно писать, но наощупь попробую шансов похоже нет, % 10-20, будем надеяться, что кто-нибудь прочитает. Здесь список л/с отсеков, которые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо. Колесников», - эти строки писал Дмитрий Колесников, командир турбинной группы дивизиона движения К-141 «Курск».
Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Отчаиваться не надо» - из записки Колесникова - это обращение к нам, живым, поэтому и экипаж всегда с нами. Он живой: он в нашей памяти, в наших сердцах, в наших делах и мы гордимся ими. Они были верны присяге и выполняли свой долг до последней минуты».
В трюмах подводной лодки удалось найти 115 членов экипажа, трое человек пропали без вести.