В ЗАТО Заозёрск новый исполняющий обязанности главы администрации

«Вчера Евгения Луковицкая сложила обязанности главы администрации. Я, как действующий заместитель главы администрации, возложил на себя полномочия. Прошло все тихо, спокойно, без эксцессов», - сообщил нашей редакции Ильяс Мазитов, который с 12 марта 2019 года приступил к исполнению обязанностей главы администрации ЗАТО Заозёрск.

Ильяс Мазитов имеет опыт работы в органах самоуправления, в том числе в закрытых административно-территориальных образованиях. До ЗАТО Заозёрск более пяти лет он трудился заместителем главы администрации Александровска и заместителем главы большого ЗАТО.

В телефонном разговоре Ильяс Мазитов особо подчеркнул, что процедура снятия полномочий и их возложения прошла без каких-то политических конфликтов, которые были свойственны Заозёрску ранее. Новый исполняющий обязанности главы администрации наметил план работы и готов взяться за самые проблемные вопросы. «Стандартно всегда в любом городе – это, в первую очередь, сфера ЖКХ, - отмечает Ильяс Мазитов, и.о. главы администрации ЗАТО Заозёрск. - Здесь есть проблема с котельной и, конечно, работа с бюджетом, так как здесь сложная ситуация».