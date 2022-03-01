В «Зазеркалье» оказались ребята с особенностями из Центра социального обслуживания населения ЗАТО Александровск

Проект, разработанный специалистами и поддержанный грантом, призван не только познакомить воспитанников с театром, но и научить взаимодействию здоровых и особенных детей.

В Центре социального обслуживания населения Снежногорска для ребят с особенностями развития открыли театральную студию. В «Зазеркалье» работают по специально разработанной программе. Как итог - две успешно поставленные сказки: «Волк и семеро козлят» и «Три поросёнка».

Юлия Ушакова, специалист комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Занятия проводятся нашими специалистами как индивидуально, так и в групповой форме по направлениям: ритмопластика, основы сценической речи, актёрское мастерство и основы сценической грамотности, концертная деятельность, постановочно-репетиционные работы, творческие конкурсы. Все направления с октября месяца мы уже охватили».

Дети участвуют как в кукольных постановках, так и в классических театральных спектаклях. Репетиции, уроки и мастер-классы строятся, отталкиваясь от способностей, возможностей, психического и физического развития того или иного ребёнка, подчеркивают сотрудники Центра.

Гульнара Данильченко, специалист комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Мы стараемся разделить по возрастам, по особенностям: дети всё равно с разными диагнозами. Поэтому выбираем такие движения, которые одним доступны, другим – посложнее, детям постарше, а у нас есть и 14-летние, стараемся предложить что-то интереснее, сложнее».

В «Зазеркалье» детей отправляют с определенными целями: помимо того, что занятия развивают речь, оттачивают пластику и движения, позволяют взаимодействовать и учиться общению между собой как здоровых, так и особенных ребят. Театр с самых юных лет позволит проявлять ответственность и сострадание».

После творческой составляющей специалисты подумали и о физической подготовке и о предпрофессиональном спорте: уже направлена грантовая заявка на создание площадки для занятий по параолимпийским видам.

Виктория Неплюева, директор полярнинского комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Это уже адаптивная физкультура. Мы хотим, чтобы дети развивались не только творчески, но и двигались побольше».

Напомним, что в Центре уже успешно функционирует фотостудия, оборудование для которой также удалось приобрести за счёт участия учреждения в грантовом конкурсе.