В здании Министерства строительства Мурманской области прошли обыски

Сообщают о том, что сотрудники ФСБ изымали документы. Популярные телеграмм-каналы сразу же связали событие с деятельностью экс-губернатора Мурманской области Марины Ковтун и её первого зама Алексея Тюкавина. И помня о том, чем ознаменовался конец работы предыдущего губернатора, удивления такие предположения не вызывают.

Ситуацию с обысками в региональном Минстрое сегодня во время брифинга прокомментировал и Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Там проходят определённые проверочные мероприятия, связанные с деятельностью Фонда капремонта. Как я уже неоднократно говорил, мы активно работаем со всеми правоохранительными органами для того, чтобы выявлять возможные правонарушения в деятельности наших подведомственных учреждений, самих органов власти и пресекать это. А с другой стороны, менять саму систему принятия решений, если мы видим сбои в этом. Те, проверочные мероприятия, которые проводятся в Минстрое, связаны с деятельностью Фонда капитального ремонта».