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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.06.25 19:30

В здании мурманского лицея №2 идёт капитальный ремонт

Ремонтируют фасад, меняют инженерные системы, оборудование.

Виталий Лаврухин, директор Лицея №2 г. Мурманска: «Несмотря на то, что в рамках различных программ по модернизации систем образования уже были проведены некоторые работы по капитальному ремонту крыши здания, но таких крупномасштабных работ в лицее ещё не проводилось с момента его постройки в 1964 году прошлого века».

Ранее здесь в рамках проекта «Арктическая школа» обновили танцевальный зал, а по программе «Тёплое окно» комплексно заменили оконные блоки. Сейчас же при федеральной поддержке на капитальный ремонт лицея предусмотрено около 164,5 миллиона рублей.

Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации «Профсоюз работников народного образования и науки РФ»: «На сегодняшний день мы видим, что установлены строительные леса, идёт подготовка к оштукатуриванию, внутри здания ведётся демонтаж инженерных конструкций, замена которых приведёт к монтажу необходимого оборудования, которое будет соответствовать сегодняшнему времени».

В учреждении установят системы противопожарной защиты, сигнализации и оповещения, эфирного радиовещания и видеонаблюдения. Так же закупят мебель и современное оборудование для комфортного процесса обучения. 

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «Лицей №2 попал в национальный проект «Всё лучшее детям», это 13-е учреждение в регионе, в котором в этом году предстоит выполнить капитальный ремонт. Здесь работают два подрядчика, работы идут по графику. Подрядчики обещают уйти с объекта в конце июля, но срок выполнения работ до 15 августа. Ещё нужно будет подготовить учреждение к началу учебного года».

В сентябре в обновленный лицей придут около 550 учеников с 1-го по 10-й классы. Кроме того, помимо обычных уроков детям будет предоставлена возможность посещать занятия в кружках, движениях и детских-общественных организациях.

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